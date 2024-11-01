Aznar y el genocidio, el ranking del asco

De entre todas las reacciones del PP hay que destacar la de José María Aznar porque posiblemente sea de las más despreciables, aunque la competición por soltar la declaración más mezquina está muy reñida. Este integrante de aquel trío histórico de mentirosos y asesinos asegura que si Rusia gana la guerra y "Si Israel perdiese lo que está haciendo (lo dice dos veces) no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y Europa (...) sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total".