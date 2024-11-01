edición general
41 meneos
211 clics
Aznar y el genocidio, el ranking del asco

Aznar y el genocidio, el ranking del asco

De entre todas las reacciones del PP hay que destacar la de José María Aznar porque posiblemente sea de las más despreciables, aunque la competición por soltar la declaración más mezquina está muy reñida. Este integrante de aquel trío histórico de mentirosos y asesinos asegura que si Rusia gana la guerra y "Si Israel perdiese lo que está haciendo (lo dice dos veces) no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y Europa (...) sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total".

| etiquetas: aznar , genocidio
26 15 0 K 476 actualidad
12 comentarios
26 15 0 K 476 actualidad
Destrozo #4 Destrozo
Aznar, dió, da y dará asco. Es de los seres más abominables y maléficos de la historia de España.
Creepy.
Sabandija.
3 K 32
Thornton #1 Thornton
En dar asco Aznar gana sin duda.
1 K 31
Joice #7 Joice
Es que ya la cara que se le ha ido quedando con los años es para hacer una tesis doctoral. El mal le ha ido somatizando el rostro.
2 K 26
Andreham #8 Andreham
El día que ese engendro regrese a la tierra (y esté lo más cerca posible del infierno que pueda estar) el mundo sanará como cuando te extirpan un tumor.
1 K 20
frg #10 frg
Uno de los artífeces del "trio de las Azores". No es que de miedo ahora, siempre lo ha dado.  media
0 K 12
el_Tupac #12 el_Tupac
No me esperaba otra cosa de Aznar. Lo sorprendente hubiera sido que dijera algo que no diese asco.
0 K 12
#2 luckyy
Están instalados en el terror y el catastrofismo., necesitan el miedo para sustentarse ellos como ha hecho la iglesia durante dos siglos. Siempre necesitan un enemigo aunque ahora sea un fascista como Putin.
0 K 8
Castigadordepagascalers #3 Castigadordepagascalers
Se está tardando en aplicar el protocolo Luiggi con este hijo de la grandísima puta genocida. :popcorn:
0 K 7
Zarangollo #6 Zarangollo *
#3 no simpatizo lo más mínimo con este señor que llevaba vigote ¿pero este comentario no roza la ilegalidad?
0 K 10
el_Tupac #11 el_Tupac
#6 si, pero porque pide la ejecución de un facha.

Si fuera un facha pidiendo ejecutar a Pedro Sánchez, sería libertad de expresión y pensar diferente .
0 K 12
josé_carlos_Soler_Góme #5 josé_carlos_Soler_Góme
Aznar es el único animal de caer dos veces en la misma piedra de una guerra ilegal.
0 K 6
#9 LondoMolari
Creo que si hubiese un consenso de todas las personas de este país, habiéndose leído la historia de los presidentes que hemos tenido, este sujeto ganaría por un gugol mínimo de votos :troll:, de ser el presidente más vil.
0 K 6

menéame