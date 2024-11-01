edición general
Aznar dice que si Israel pierde “lo que está haciendo” en Gaza se pondría “el mundo occidental al borde de la derrota total”

“¿Oriente Medio sería mejor con un Irán nuclear, con Arabia Saudí haciendo la carrera nuclear, con Al Asad en Siria, con Hezbolá controlando Líbano? ¿Con Hamás en Gaza y Cisjordania? ¿Los hutíes en Yemen? Es mejor y más seguro ahora”, ha dicho, para zanjar: “Si Israel perdiese lo que está haciendo sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total”.

#2 molybdate *
¿Ha hablado ya de las armas de destrucción masiva? Es que es lo que más le gusta...
9 K 117
Aokromes #23 Aokromes
#2 igual hay que decirle a aznar que israel tiene armas de destruccion maxiva a ver si lo pilla.... :troll:
0 K 14
Imag0 #17 Imag0
Lo que diga esta rata es irrelevante.
6 K 95
#27 soberao
#17 Le afecta directamente, porque si ponen a Netanyahu enfrente de un tribunal internacional por el genocidio en Gaza, él sería el siguiente por lo que hicieron en Iraq, que aunque lo que pasó allí no sea relevante para las noticias de la BBC, los que lo vivieron saben bien lo que pasó y quienes son los responsables.
0 K 14
vicus. #10 vicus. *
Si en España hubiera justicia este fulano estaría en la cárcel.
5 K 74
#11 kaos_subversivo
#10 o colgado de pies en una gasolinera
2 K 37
TripleXXX #47 TripleXXX
#11 Entiendo que no te gusten los combustibles fósiles, pero te pasas de cruel con la pobre gasolina.
0 K 7
#15 Hoypuedeserungrandia
Y que en este país de chiste ,con esta judicatura vergonzosa, este señor no tenga que pasar por el banquillo acusado de participar en una guerra ilegal a espaldas del parlamento , es mas que increíble aparte de vergonzoso.
5 K 67
Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
Aznar vuelve a mentir [fin de la cita]
5 K 62
Antipalancas21 #54 Antipalancas21
#6 Alguna vez a dicho una verdad ?.
0 K 20
Thornton #1 Thornton
¡El que faltaba para el duro!
4 K 56
TripleXXX #44 TripleXXX
#1 Cuando escarbas en la mierda siempre terminan apareciendo los mismos bichos inmundos.
1 K 27
Antipalancas21 #52 Antipalancas21
#1 Ese esta escondido detrás pero manda mas que feijóo
0 K 20
Macadam #3 Macadam
El hijoputa mayor ha hablado
4 K 56
Thornton #45 Thornton
#3 Y en 40 minutos 6 fachavotos negativos :palm:
2 K 49
Antipalancas21 #53 Antipalancas21
#45 Algunos no son ni fachavotos son clones y mierdas que están desde hace mucho por aquí, se estila mucho con personajes del 2007 y 2009
1 K 29
vviccio #14 vviccio *
¿Dijo algo sobre Montoro?.
3 K 55
Heni #25 Heni *
"Lo que está haciendo" = genocidio

No lo digo yo, lo dice la comisión especial de juristas en derecho internacional nombrada por la ONU para investigar el asunto, 4 tipos diferentes de genocidio por cierto, de los 5 tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), art. II.
3 K 53
#12 Samaritan
¡Menudo subnormal! o dicho de otra manera, ¡Subnormal menudo!
4 K 50
Arzak_ #18 Arzak_
Que se meta una botella 8-D
2 K 42
A.more #4 A.more
Pues nada,Hitler de hacendado. A por la solución final
3 K 41
A.more #8 A.more
A ver si acaba igual y los nazis acabáis siendo cazados como ratas
2 K 37
Alegremensajero #38 Alegremensajero
#8 Los nazis supieron buscarse una salida entre España e Hispanoamérica para evitar ser cazados como ratas cuando vieron que el barco empezaba a achicar agua.
0 K 7
Stieg #7 Stieg *
Si para conseguirlo aniquila millones de personas no pasa nada, añadió. HDP.

Edito: no lo añadió, pero se sobreentiende.
2 K 31
satchafunkilus #20 satchafunkilus
Aznar: vete a la mierda!
2 K 31
antesdarle #5 antesdarle
Pues nada, ya estamos todos
2 K 29
tul #35 tul
#5 la escoria mayor ha tardado un poquito porque estaba negociando sus emolumentos por blanquear un genocidio
0 K 12
#9 k3ym4n
Este es el de quien pueda hacer que haga m un sicario a sueldo del sionismo
2 K 27
Noeschachi #22 Noeschachi
Este tio viene hablando de Occidente como si aun siguieramos en 2003 con sus cruzadas neocon
1 K 25
antesdarle #34 antesdarle
#22 bueno que Israel está hablando de la inquisición española tampoco me parece tan lejos el 2003 xD
1 K 21
#19 Albarkas *
Pues prefiero la derrota total, que tu victoria de mierda, Josemari.
Pd. Nunca debiste salir de Valladolid.
1 K 24
TripleXXX #49 TripleXXX
#19 Nunca debió de salir del toto de su señora madre.
0 K 7
ur_quan_master #29 ur_quan_master
A ver si viene algún mafioso con los que trata y lo "zanja" a él. En el canal de desagüe de la cochiquera, preferentemente.¬¬
1 K 23
mmlv #31 mmlv
La derrota de "occidente" se está produciendo ahora mismo, mientras sus dirigentes colaboran con la ejecución del genocidio del pueblo palestino
0 K 20
Antipalancas21 #55 Antipalancas21 *
Encima vas a votar y no te deja porque dice que hay muchos negativos, a alguien no le interesa que esta noticia suba, se conoce. xD
0 K 20
Metabarón #21 Metabarón
Asesino.
1 K 20
XtrMnIO #32 XtrMnIO *
El presidente más ruin de la historia de España ha salido de su cubil para abrir el agujero ese que tiene en la cara.

Menos mal que no nos gobierna basura como ésta.
1 K 19
Rogue #39 Rogue
The Retarder Man
1 K 19
Veelicus #24 Veelicus
Si alguien puede hacer algo con Aznar, que haga.
1 K 18
#30 soberao
Y esta gente habla así porque son conscientes de que no hay nadie que le vaya a decir nada a EE.UU e Israel. Saben que las leyes internacionales son para otros y que la única forma de hablarse de tú a tú sería una guerra mundial con países con armamento nuclear enfrentados.
0 K 14
#37 pirat
La opinión de este ser siniestro, confirma la atrocidad que se está cometiendo.
Tiene una larga trayectoria de amparo a corruptos, engaños, mentiras y muertos a sus espaldas lo que confirma tomarlo como referente de como no posicionarse.
Es tan flagrante lo de estos racistas, blanquitos ucranianos sí, moritos palestinos no.
1 K 14
JackNorte #41 JackNorte
Si pierde el genocidio nos ira mal a todos , si claro señor Aznar terminese la copa de vino.
0 K 13
Asimismov #42 Asimismov
larael ya ha perdido y aún no lo sabe y parece que Aznar tampoco lo sabe.
0 K 12
skaworld #33 skaworld
Yo sinceramente no se como Aznar no va por ahi con capa y antifaz, siempre luchando incansablemente por la salvación del universo. Tiene que ser la ostia ser el y cada mañana mirarse en el espejo y decir :

-Joder Chema, otro dia salvando la galaxia, si es que eres la ostia. ¡Consuelooooo! Preparame un café y un curasán con mantequilla que ha vuelto el titán a proteger el mundo libre

-Si señorito...
0 K 12
Urasandi #51 Urasandi
Váyase, "señor" Ansar.
0 K 12
Malinke #56 Malinke
Pues si a Aznar le interesa que Israel sea lo que él desea que sea, creo que haciendo lo que está haciendo le resta credibilidad para el papel que le otorga Aznar.
¿Quiere decir que no perder lo que está haciendo es masacrar toda Palestina?
0 K 11
kevers #50 kevers
Puto genocida.
0 K 11
#26 eipoc *
Por eso estos mierdas apoyan un genocidio, porque su riqueza se basa en la exploración y la muerte. Lo está reconociendo implícitamente.
0 K 10
Sir #36 Sir
Este enlace dice 630.000 muertos en Gaza. ¿Son tantos? ¿O se les ha ido un cero? Creo recordar que Gaza tiene (tenía) dos millones de población.
0 K 10
Rudolf_Rocker #43 Rudolf_Rocker
#36 En realidad nadie sabe con certeza cuantos han muerto y cuantos están a punto de morir. Pero la gran mayoría de esos 2 millones está entre esas dos posibilidades.
0 K 9
Asimismov #48 Asimismov *
#36 se reconocen a más de 68.000 con nombre apellido, edad y lugar de nacimiento.
Los desaparecidos, los secuestrados , las desapariciones forzosas y fallecidos sin identificar se calculan en 600.000
1 K 22
Rudolf_Rocker #40 Rudolf_Rocker
Pero que derrota si están masacrando un territorio que no tiene ni ejercito propio. Madre mía pedazo de escoria humana.
0 K 9
azathothruna #16 azathothruna
Y eso es malo por?
El mundo no gira en torno a carepalidas clasistas y xenofobos (incluso su izquierda)
China ha demostrado eso ya.
0 K 7
#13 Jotax
Este tio sigue en la sombra y dictando estrategia en toda la derecha española y así nos va con la derecha española. Cuando no este mucha gente de la derecha le va a echar de menos como a Franco pero seremos un país mejor.
0 K 7
#28 soberao *
#13 A la sombra no está, que no se presente de cabeza de lista en unas elecciones por vergüenza y por no exponerse a una derrota, es otra cosa, pero como Aguirre, nunca ha dejado la política. Vamos, que a su puesto de inspector de hacienda nunca volvió.
1 K 24
#46 pablogad
Siria mucho mejor con unos rebanacuellos islamistas radicales que con Assad, sin duda. Porque lo importante es que vendan el país barato a sus patronos occidentales.
0 K 6

