Aznar dice que si Israel pierde “lo que está haciendo” en Gaza se pondría “el mundo occidental al borde de la derrota total”

“¿Oriente Medio sería mejor con un Irán nuclear, con Arabia Saudí haciendo la carrera nuclear, con Al Asad en Siria, con Hezbolá controlando Líbano? ¿Con Hamás en Gaza y Cisjordania? ¿Los hutíes en Yemen? Es mejor y más seguro ahora”, ha dicho, para zanjar: “Si Israel perdiese lo que está haciendo sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total”.
No lo digo yo, lo dice la comisión especial de juristas en derecho internacional nombrada por la ONU para investigar el asunto, 4 tipos diferentes de genocidio por cierto, de los 5 tipificados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), art. II.
Edito: no lo añadió, pero se sobreentiende.
Pd. Nunca debiste salir de Valladolid.
Menos mal que no nos gobierna basura como ésta.
Tiene una larga trayectoria de amparo a corruptos, engaños, mentiras y muertos a sus espaldas lo que confirma tomarlo como referente de como no posicionarse.
Es tan flagrante lo de estos racistas, blanquitos ucranianos sí, moritos palestinos no.
-Joder Chema, otro dia salvando la galaxia, si es que eres la ostia. ¡Consuelooooo! Preparame un café y un curasán con mantequilla que ha vuelto el titán a proteger el mundo libre
-Si señorito...
¿Quiere decir que no perder lo que está haciendo es masacrar toda Palestina?
Los desaparecidos, los secuestrados , las desapariciones forzosas y fallecidos sin identificar se calculan en 600.000
El mundo no gira en torno a carepalidas clasistas y xenofobos (incluso su izquierda)
