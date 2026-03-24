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Azcón afirma que a María Jesús Montero “se le pondría peor cara” tras las elecciones y dice que Pilar Alegría es “más atractiva”

Azcón afirma que a María Jesús Montero “se le pondría peor cara” tras las elecciones y dice que Pilar Alegría es “más atractiva”

El presidente en funciones de Aragón y candidato a la reelección por el Partido Popular, Jorge Azcón, ha asegurado que Pilar Alegría, la candidata socialista a las Cortes de Aragón, es “más atractiva físicamente” que su compañera de partido María Jesús Montero, futura candidata a la presidencia de Andalucía. “Cuidado con estas cosas que se dicen ahora, yo creo que Pilar Alegría es más atractiva físicamente que María Jesús Montero (...) Creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría”

| etiquetas: azcón , montero , pilar alegría , aragón , elecciones
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5 comentarios
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vviccio #1 vviccio *
Está de moda hacer el mal, viva el capital. El lenguaje grosero y malicioso que buscan la provocación antes que argumentar. Así polarizan, así ocultan la página en blanco de su programa.
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sotillo #5 sotillo
#1 Si no dan para más ¿Tú te imaginas una conversación con esta gente y que te aporte algo bueno? Se ha puesto de moda el imbecil con dinero y estos están en todo lo alto
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pitercio #3 pitercio
Colega, ya ni me acordaba de la mierda aquella de la "bolsa de papel marrón" y está peña lo tiene integrado en su día a día.
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#2 pepitoperez *
Son declaraciones que no son fruto de la espontaneidad y de ser un bocachancla. Son declaraciones que pertenecen al nuevo sustrato en los que la derecha mundial quiere que el mundo funcione. Dentro de 5 minutos dirá que se equivocó, está fuera de contexto, etc pero la semilla se ha implantado en muchas cabezas, sobre todo jóvenes cuya personalidad está todavía en proceso de formación. El virus se ha inoculado ya.
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#4 Paucat
La España profunda no está vaciada.
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menéame