Azcón afirma que a María Jesús Montero “se le pondría peor cara” tras las elecciones y dice que Pilar Alegría es “más atractiva”

El presidente en funciones de Aragón y candidato a la reelección por el Partido Popular, Jorge Azcón, ha asegurado que Pilar Alegría, la candidata socialista a las Cortes de Aragón, es “más atractiva físicamente” que su compañera de partido María Jesús Montero, futura candidata a la presidencia de Andalucía. “Cuidado con estas cosas que se dicen ahora, yo creo que Pilar Alegría es más atractiva físicamente que María Jesús Montero (...) Creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría”