Ayuso y Vox alientan un 'Torre Pacheco' en Madrid en la antesala del traslado de menores migrantes

La presidenta madrileña y el líder de Vox señalan a los menores migrantes tras la violación de una joven en Hortaleza, supuestamente a manos de un residente del centro de acogida . Este domingo dos encapuchados agredieron a dos internos de este mismo complejo. Ha vuelto a suceder. La violación a una joven de 14 años cerca del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño Hortaleza ha desatado una oleada de ataques coordinados por grupos de extrema derecha, que buscan incitar al odio contra los migrantes, como ocurrió meses atrás en Torre....