Ayuso y Vox alientan un 'Torre Pacheco' en Madrid en la antesala del traslado de menores migrantes

Ayuso y Vox alientan un 'Torre Pacheco' en Madrid en la antesala del traslado de menores migrantes

La presidenta madrileña y el líder de Vox señalan a los menores migrantes tras la violación de una joven en Hortaleza, supuestamente a manos de un residente del centro de acogida . Este domingo dos encapuchados agredieron a dos internos de este mismo complejo. Ha vuelto a suceder. La violación a una joven de 14 años cerca del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño Hortaleza ha desatado una oleada de ataques coordinados por grupos de extrema derecha, que buscan incitar al odio contra los migrantes, como ocurrió meses atrás en Torre....

#1 fremen11
De los encapuchados, alguno identificado y en el talego???
victorjba #3 victorjba
#1 Ya están en comisaría.
Hoy iban de tarde.
Kantinero #5 Kantinero
Esta busca otro tipo de compañías  media
#4 Juanjolo *
Hubo un reparto de menas hace poco y se eximió a Cataluña y País Vasco, (¡fascistas!) priorizando pactos electorales sobre la igualdad. Otras regiones, ya saturadas, cargan con el peso mientras que Sánchez el interesado calla.
tsukamoto #2 tsukamoto *
Ayuso, V {0x1f622} X y por supuesto los retrasados de sus votantes, tambien deberian ser trasladados, ... a que se dieran una duchita con zyclon B, el jabon preferido de los nazis!! :troll:
