8
meneos
17
clics
Ayuso: "Tenemos un Gobierno que no cuida las fronteras y el efecto llamada y el auge de las mafias es inevitable"
Ayuso defiende que la inmigración hispana "no es inmigración": "Un argentino o un venezolano no es un inmigrante".
|
etiquetas
:
ayuso
,
inmigración
,
mafias
7
1
5
K
60
politica
28 comentarios
7
1
5
K
60
politica
#2
Macadam
La mafia del PP lleva en auge tela de años, di que sí, IDA
4
K
65
#19
rutas
#2
"Los extranjeros vienen a quitarme el trabajo", dijo la mafiosa xenófoba.
1
K
22
#20
Macadam
#19
Menos los venezolanos y argentinos... con pasta, que vienen a subvencionarme
2
K
35
#5
Mangione
*
¡Oh, casualidad!: Las clases altas argentinas y venezolanas que les financian bajo la mesa no son inmigrantes... ya.
3
K
43
#6
Aguarrás
Tontalcoño
.
2
K
38
#4
tierramar
*
Qué jeta!! Es el PP el que está importando activamente mano de obra esclava, a pesar del 10% estructural de paro. escalvahttps://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2025-04-18/ayuso-latinos-madrid-viajes-acuerdos_4109145/ Ayuso trabaja la baza del millón de latinos en Madrid: 4 viajes en un año y nuevos acuerdos
3
K
34
#26
cunaxa
#4
a pesar del 10% estructural de paro.
No hay un 10% de paro estructural en España.
Yo creo que no sabes lo que es el paro estructural ni como es España y por eso solo dices cosas que no tienen sentido.
¿ Por qué no hablas de tu país mejor ? Así acertarías más.
0
K
8
#3
javibaz
Que la den un sillón en la academia de la lengua que hoy redefine la palabra inmigración.
1
K
26
#10
reivaj01
#3
Iba a comentar "Poco defiende pa lo guapa que es", pero leyendo tu comentario lo cambio por:
Poco redefine pa lo guapa que es
1
K
28
#12
unlugar
#3
No son inmigrantes. Son donantes del partido que deciden quedarse para vigilar su inversión.
1
K
22
#11
Gry
Ya vimos lo bien que le fue a los ingleses con la visa por puntos para reducir la inmigración tras el Brexit.
1
K
25
#1
A_S
Para mafia la vuestra
1
K
23
#18
XtrMnIO
*
Cállate mala fruta y empieza a hacer cosas por Madrid de una vez!! Que llevas años simplemente troleando contra el Gobierno en lugar de trabajar!!
1
K
21
#9
fareway
Escuece y bien proclamar el fin del Gobierno en el 2018 y que mires en el calendario y sea 2025...
Lunes con bilis facha... y una tacita de café...
0
K
19
#15
madeagle
Con todo su coño te llora por un cayuco que llega a las costas de andalucia mientra abre de par en par las puertas de Barajas a los millonetis hispanoamericanos.
Colega, tienes la ciudad de Madrid hecha un asco porque no hay infraestructura para dar cabida al crecimiento poblacional que hemos tenido estos ultimos años con ese discurso de mierda. Pero ella tan feliz porque es gente que viene con el discurso aprendido de "venimos huyendo del socialismo, no voten a la izquierda" y eso…
1
K
19
#16
vviccio
*
Antipolítica: crear problemas donde no lo hay para evitar los problemas reales (como la vivienda).
1
K
19
#28
Aergon
Claro que sí guapí.
0
K
12
#7
Mauro_Nacho
No tiene otro discurso, no sabe decir otra cosa.
0
K
12
#8
Pivorexico
*
Casi estoy por votar irrelevante , para las mamarrachadas que suelta a diario , esto es muy flojo ;
Debe subir el nivel de la burrada , el listón lo puso muy alto .
0
K
12
#27
cunaxa
#8
Ya, pero está todos los días en los medios de comunicación. La gente que no se entera mucho percibe que es muy importante y eso luego se traduce en votos.
La estrategia es muy clara y la hace muy bien.
0
K
8
#14
Jaime131
#ayuseame
2
K
10
#25
cunaxa
La forma de controlarlo es muy fácil: es ir a los empresarios que contratan ilegales y ponerles multas de órdago, que pongan en riesgo la viabilidad de su negocio.
Una vez que esas empresas vayan cerrando, ya nadie contratará ilegales y la gente dejará de venir.
¿ Por qué no quiere eso Ayuso ? ¿ No será de las que se salta la ley cuando tiene oportunidad ?
0
K
8
#22
Cosmos1917
*
Lo dice la que ha llenado Madrid y el barrio de Salamanca de Venezolanos ricos.
A esta iletrada solo le preocupan que sean pobres.
0
K
7
#23
Estronciobarioyradio
Que te caaaalles.
0
K
7
#21
Samaritan
*
Mafia, dice. Habló de putas,
La Tacones
0
K
6
#17
Jatetu
El agua moja.
Mientras, en Menéame: "mira la loca ésta, fascista!"
1
K
-2
#24
uvi
#17
El agua moja, pero no de ahora, de hace mucho tiempo y han pasado gobiernos del PP y han hecho...nada o exactamente lo mismo.
Por no hablar de la aporofobia de esta señora, donde para ella no son inmigrantes algunos y otros si, por cierto las mafias de la droga suelen ser de Sudamérica.
0
K
10
#13
Cincocuatrotres
Algo hay no? A donde se dirigen últimamente los que quieren entrar ilegalmente en Europa?
1
K
-3
