edición general
48 meneos
44 clics
Ayuso sostuvo con dinero público a Madrid Network, la entidad donde trabajó, pese a los 51 millones de deuda

Ayuso sostuvo con dinero público a Madrid Network, la entidad donde trabajó, pese a los 51 millones de deuda

El diseño original parecía sencillo: el Estado entregaba el préstamo a la Comunidad de Madrid, esta lo transfería a Madrid Network —a través de un convenio firmado en 2011 y aún en vigor— y la asociación debía ir devolviendo las cuotas anuales para que la Comunidad cumpliera con el Ministerio. Sin embargo, dicho esquema se quebró cuando Madrid Network dejó de pagar en 2018 y, desde entonces, la Comunidad ha tenido que afrontar dichas cuotas, cargando el coste al presupuesto regional.

| etiquetas: ayuso , dinero público , madrid network
42 6 0 K 217 actualidad
13 comentarios
42 6 0 K 217 actualidad
Comentarios destacados:    
Supercinexin #4 Supercinexin *
Corrupción real y graves crímenes políticos y fiscales que no le importan parece ser a ningún funcionario de Justicia ni de las FFSS del Estado. Si fuera Begoña con una beca no declarada de cuando iba a la Uni con 19 años... Pero es IDA: tiene #FachaPass, como dicen ya por aquí, efectivamente.
3 K 49
#9 tierramar *
www.meneame.net/story/trama-oculta-madrid-network-hilos-unen-montoro-a La trama oculta de Madrid Network: los hilos que unen a Montoro, Ayuso y Abascal. Entre 2008 y 2011, la fundación Madrid Network, un ente público-privado creado por el PP madrileño bajo el mandato de Esperanza Aguirre, adjudicó 1,8 millones de euros a Equipo Económico (empresa de Montoro). Isabel Díaz Ayuso, cobró 4.219 euros al mes entre 2008 y 2011. Un sueldo desproporcionado para unas funciones nunca clarificadas, en una entidad que operaba como caja B del PP madrileño.Abascal, también formó parte de este entramado. Con un salario que superaba los 80.000 euros anuales, como director de un proyecto fantasma.
4 K 40
#2 UNX
Por suerte este no es un chiringuito malo de esos.
Quizás la UE podría decir algo si parte del dinero viene de ahí.
3 K 36
yoma #3 yoma
Ayuso tiene fachapass. Pueden continuar.
2 K 31
Gry #1 Gry
La política de amiguetes es tan española como los toros.
1 K 20
capitan__nemo #13 capitan__nemo
Joder con la genocida.
0 K 20
rogerius #5 rogerius
La derecha se come la fruta a su antojo, sin que se le exijan responsabilidades ni siquiera explicaciones, oiga.
0 K 19
Machakasaurio #12 Machakasaurio
#5 la solución es más autocrítica en la izquierda hombre!
Me lo dijo uno que antes votaba a podemos y ahora se pasó a VOX....
0 K 8
pitercio #10 pitercio
Pero la malversación que busca Peinado es de una no-funcionaria :troll:
0 K 13
XtrMnIO #11 XtrMnIO
Alguno de sus votantes me puede decir algo bueno que haya hecho Ayuso por Madrid?
0 K 13
#7 Albarkas
Tranquilos, que mañana lo investiga la UCO
0 K 12
#8 Nusku *
Tranquilos , el juez Repeinao está en ello.
0 K 9
#6 TOTEMICO
Ayuso nos roba (emulando a lo que decían por Catalunya)
0 K 7

menéame