Ayuso sale con una teoría conspiranoica: los escándalos "tienen la duración que le conviene a Sánchez" y vincula el juicio a su novio con la "agenda mediática" del presidente  

Isabel Díaz Ayuso está completamente nerviosa y se le nota. La Justicia ha enviado a su pareja al banquillo por fraude fiscal - va a tener que responder por defraudar 350.000 euros. Pero en lugar de asumir la realidad, Ayuso sale con una teoría conspiranoica tremenda: dice que los escándalos "tienen la duración que le conviene a Sánchez" y vincula el juicio a su novio con la "agenda mediática" del presidente.
| etiquetas: ayuso , nerviosa , rueda de prensa , escándalo , novio
Pero lo que me ha hecho subirlo es la parte del Twiit de MAR, en el que antes de que se publique de Begoña va a ser citada para un juicio parece que ya MAR estaba enterado
A partir de 10'50''
.
jajajajaja
Todo es un deshueve. Un circo. Y lo sabemos.
x.com/Emilio_M_M/status/1970803196961452057
El que pueda hacer , que haga.
Imagino que la fruta que le gusta es la fermentada.
Que el PP ha hecho que su juez a sueldo lance el juicio a la mujer del presi dos días después de que se lance el juicio al novio de Ayuso?
No, ha sido al revés. El PSOE ha lanzado el juicio al novio de Ayuso porque sabían de alguna manera que el juez a sueldo del PP iba a lanzar el juicio a la mujer del presi.
Y colará en las mentes de algunos.