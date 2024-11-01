edición general
7 meneos
15 clics

Ayuso sale con una teoría conspiranoica: los escándalos "tienen la duración que le conviene a Sánchez" y vincula el juicio a su novio con la "agenda mediática" del presidente  

Isabel Díaz Ayuso está completamente nerviosa y se le nota. La Justicia ha enviado a su pareja al banquillo por fraude fiscal - va a tener que responder por defraudar 350.000 euros. Pero en lugar de asumir la realidad, Ayuso sale con una teoría conspiranoica tremenda: dice que los escándalos "tienen la duración que le conviene a Sánchez" y vincula el juicio a su novio con la "agenda mediática" del presidente.

| etiquetas: ayuso , nerviosa , rueda de prensa , escándalo , novio
6 1 2 K 65 politica
8 comentarios
6 1 2 K 65 politica
DDJ #3 DDJ *
Lo subo porque es como un resumen de todo lo que ha ido diciendo Ayuso y al mismo tiempo la replica a lo que ella está usando como defensa.
Pero lo que me ha hecho subirlo es la parte del Twiit de MAR, en el que antes de que se publique de Begoña va a ser citada para un juicio parece que ya MAR estaba enterado o_o
{0x1f447} A partir de 10'50''
.  media
3 K 47
Feindesland #1 Feindesland
Pues más o menos la misma que se tiene por aquí con el juez Peinado (y con razón)
jajajajaja
Todo es un deshueve. Un circo. Y lo sabemos.
1 K 30
pepel #2 pepel *
O sea, que la judicatura española está corrompida hasta el tuétano. A ver si la van a demandar a ella.
1 K 30
#8 Leon_Bocanegra
Me acabo de encontrar esto en X

x.com/Emilio_M_M/status/1970803196961452057

xD xD xD

El que pueda hacer , que haga.
1 K 29
Magog #5 Magog
El problema no está en lo que diga, si no en que la crean
0 K 10
unlugar #6 unlugar
Para gustarle la fruta no veo yo que le guste la sandía...
Imagino que la fruta que le gusta es la fermentada.
0 K 9
Josecoj #4 Josecoj
Va a ir Pa’lante
0 K 8
Andreham #7 Andreham
Principio de transposición: hacer ver que tus errores son los del enemigo.

Que el PP ha hecho que su juez a sueldo lance el juicio a la mujer del presi dos días después de que se lance el juicio al novio de Ayuso?

No, ha sido al revés. El PSOE ha lanzado el juicio al novio de Ayuso porque sabían de alguna manera que el juez a sueldo del PP iba a lanzar el juicio a la mujer del presi.

Y colará en las mentes de algunos.
0 K 8

menéame