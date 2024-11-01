Ayuso sale con una teoría conspiranoica: los escándalos "tienen la duración que le conviene a Sánchez" y vincula el juicio a su novio con la "agenda mediática" del presidente  

Isabel Díaz Ayuso está completamente nerviosa y se le nota. La Justicia ha enviado a su pareja al banquillo por fraude fiscal - va a tener que responder por defraudar 350.000 euros. Pero en lugar de asumir la realidad, Ayuso sale con una teoría conspiranoica tremenda: dice que los escándalos "tienen la duración que le conviene a Sánchez" y vincula el juicio a su novio con la "agenda mediática" del presidente.