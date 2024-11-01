edición general
11 meneos
16 clics
Ayuso renueva la terapia con perros para víctimas de violencia machista a una entidad “sin experiencia en animales ni feminismo”

Ayuso renueva la terapia con perros para víctimas de violencia machista a una entidad “sin experiencia en animales ni feminismo”

La Comunidad de Madrid cede el programa de ayuda a estas personas y sus hijos a una entidad genérica y excluye a otras de la Mesa de Contratación: “Esto ya es un mercadeo persa”

| etiquetas: ayuso , perros , violencia machista
9 2 3 K 95 actualidad
7 comentarios
9 2 3 K 95 actualidad
Esfingo #2 Esfingo
Y a su vez se quejan otros chiringuitos.
2 K 30
GeneWilder #4 GeneWilder
#2 Es para descojonarse el nivel al que hemos llegado ya.
0 K 10
#3 carlitas *
no hay daño moral que no arregle una buena paguita
0 K 18
Chinchorro #1 Chinchorro
El chiringuito, el chiringuito.
1 K 14
tetepepe #7 tetepepe
Hay que pagar los áticos y comprar más por si acaso
0 K 7
#5 Xaino
Ha enchufado a Pecas.
0 K 6
ninHer #6 ninHer
Si pinchas en la foto, sin coñas, la expresión es de psicópatia, de manual.
0 K 6

menéame