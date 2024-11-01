·
Ayuso renueva la terapia con perros para víctimas de violencia machista a una entidad "sin experiencia en animales ni feminismo"
La Comunidad de Madrid cede el programa de ayuda a estas personas y sus hijos a una entidad genérica y excluye a otras de la Mesa de Contratación: “Esto ya es un mercadeo persa”
etiquetas
:
ayuso
,
perros
,
violencia machista
#2
Esfingo
Y a su vez se quejan otros chiringuitos.
2
K
30
#4
GeneWilder
#2
Es para descojonarse el nivel al que hemos llegado ya.
0
K
10
#3
carlitas
*
no hay daño moral que no arregle una buena paguita
0
K
18
#1
Chinchorro
El chiringuito, el chiringuito.
1
K
14
#7
tetepepe
Hay que pagar los áticos y comprar más por si acaso
0
K
7
#5
Xaino
Ha enchufado a Pecas.
0
K
6
#6
ninHer
Si pinchas en la foto, sin coñas, la expresión es de psicópatia, de manual.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
