Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

La Comunidad de Madrid ha aprobado en julio una cuarta prórroga para que esta filial del Grupo Quirón siga realizando los reconocimientos a funcionarios madrileños. Quirón Prevención es uno de los principales clientes de Alberto González Amador
Llega a ser el coletas o perro y tenemos a los torpes con las antorchas pero aquí por lo que sea los torpes no ven relación.
Los torpes nos estáis jodiendo bien al resto con vuestro retraso mental.
La Comunidad de Madrid ha pagado más de 9 millones en chequeos médicos a Quirón Prevención
