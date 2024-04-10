edición general
Ayuso prorroga el contrato para los chequeos médicos de sus funcionarios con Quirón Prevención, de la que su pareja es consultor

La Comunidad de Madrid ha aprobado en julio una cuarta prórroga para que esta filial del Grupo Quirón siga realizando los reconocimientos a funcionarios madrileños. Quirón Prevención es uno de los principales clientes de Alberto González Amador

Y ella viviendo en dos áticos de lujo.

Llega a ser el coletas o perro y tenemos a los torpes con las antorchas pero aquí por lo que sea los torpes no ven relación.

Los torpes nos estáis jodiendo bien al resto con vuestro retraso mental.
Intervención de la comunidad de Madrid les permite hacer esto!?!?!?! Alguien sabe si el interventor en esa administración es de libre designación o tiene su plaza en propiedad???
