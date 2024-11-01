Ayuso promoverá una ley para el nasciturus

Los hijos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar, siempre que la familia así lo quiera. Es decir, al concebido se le tendrá por nacido a partir de la semana 21 de gestación de la madre. De esta forma, los progenitores tendrán los mismos derechos de cara a obtener becas, transporte público, acceso a la vivienda, instalaciones deportivas, o los derivados de la condición de familia numerosa, como si el bebé hubiera nacido. Madrid sería así la única comunidad autónoma, junto a Galicia, en otorgar este reconocimiento.
| etiquetas: comunidad de madrid , isabel díaz ayuso , ley , nasciturus
#5 Nuestro nasciturus más famoso fue Alfonso XIII, si se puede heredar la corona antes de nacer cualquier cosa vale.
Artículo 29.
El nacimiento determinará la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.
Artículo 30.
Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.
En esos casos tiene sentido contar al nonato.
Pero claro soltar soflamas da karma
En fin:
www.meneame.net/story/comunidad-madrid-arranca-curso-11-000-becas-come
No tengo constancia, y espero no tenerla, pero creo que es lo lógico.
Y de cara a ciertos servicios como guardería, comedor... pues parece lógico, como dice #9
No sé si serás consciente de que por cada crío que se muere igual hay 50 abortos espontáneos, si no más.
En todo caso, no es sumar y restar hijos, es entrar en categoría "familia numerosa" o no
¿qué ocurre con esas parejas que intentan tener críos y por los motivos que sea los pierden en el embarazo? Conozco a uno que ahora tienen un crío pero tuvieron como tres o cuatro abortos ¿les pones como famila numerosa y les recuerdas su problema familiar? Ya te adelanto que para esa gente no ha sido un trago agradable.
Es decir, vas sumando y restando hijos ...
Muerte Marca PP Total
Políticas a favor de la conciliación también estarían bien, pero cosas más simples como una ciudad con más espacios verdes y parques infantiles tambien vale.
El resto de medidas no sirven para nada, salvo lavaditas de cara.