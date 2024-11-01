Ayuso promoverá una ley para el nasciturus

Los hijos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar, siempre que la familia así lo quiera. Es decir, al concebido se le tendrá por nacido a partir de la semana 21 de gestación de la madre. De esta forma, los progenitores tendrán los mismos derechos de cara a obtener becas, transporte público, acceso a la vivienda, instalaciones deportivas, o los derivados de la condición de familia numerosa, como si el bebé hubiera nacido. Madrid sería así la única comunidad autónoma, junto a Galicia, en otorgar este reconocimiento.