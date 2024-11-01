edición general
Ayuso promoverá una ley para el nasciturus

Los hijos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar, siempre que la familia así lo quiera. Es decir, al concebido se le tendrá por nacido a partir de la semana 21 de gestación de la madre. De esta forma, los progenitores tendrán los mismos derechos de cara a obtener becas, transporte público, acceso a la vivienda, instalaciones deportivas, o los derivados de la condición de familia numerosa, como si el bebé hubiera nacido. Madrid sería así la única comunidad autónoma, junto a Galicia, en otorgar este reconocimiento.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Si no ha nacido no puede contar para la unidad familiar. Se mire como se mire. Esto es un sinsentido.
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
#1 la figura del nasciturus con sus derechos es una antigua institución del Código Civil que hunde sus raíces en el Derecho Romano.
victorjba #10 victorjba *
Entonces yo soy millonario desde que echo la primitiva hasta el sorteo que ya se confirma que no xD
#5 Nuestro nasciturus más famoso fue Alfonso XIII, si se puede heredar la corona antes de nacer cualquier cosa vale.
MoñecoTeDrapo #13 MoñecoTeDrapo
#10 del Código Civil:
Artículo 29.
El nacimiento determinará la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente.

Artículo 30.
Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno.
victorjba #19 victorjba
#13 Si. Pero la historia fue la siguiente: Alfonso XII se murió joven. A su muerte tenía 2 hijas, la mayor oficialmente princesa de Asturias. Y la mujer estaba embarazada. Y como lo de que heredara una mujer era la última opción decidieron esperar a ver si salía carne o pescao. Y como salió varón pues a la princesa de Asturias le dieron mucho por el c...
#9 EISev *
#1 es un sinsentido hasta que te toca pedir beca de guardería para el año siguiente y si te miden el límite de ingreso per capita del hogar con 2 miembros te pasas, pero cuando el bebé nazca y realmente necesitas la beca ya sois 3 y no excedes el límite

En esos casos tiene sentido contar al nonato.

Pero claro soltar soflamas da karma
#15 Klamp
creo que la cosa va más por donde dice #9 para poder pedir ayudas anticipadamente, lo cual me parece bien
pazentrelosmundos #20 pazentrelosmundos
#15 dos noticias se entienden mejor juntas, o no se entiende nada. Para mí son cosas raritas para agradar al Opus.
En fin:
www.meneame.net/story/comunidad-madrid-arranca-curso-11-000-becas-come
#22 EISev
#15 #20 yo no soy del opus pero cuando nació mi segundo hijo no pude pedir las ayudas a guardería porque con tres excediamos el límite de ingresos. Al años siguiente ya pude pedirlas porque con cuatro estábamos en el límite
#16 ombresaco *
#14 Imagina que se muere uno o dos hijos en un accidente. Y unos años después tienes de nuevo hijos, creo que no cuentan como si fueran 4, por lo tanto no es familia numerosa. Y si tienes 3 hijos, y se muere 1, pues un tiempo después dejarás de ser famlia numerosa.

No tengo constancia, y espero no tenerla, pero creo que es lo lógico.

Y de cara a ciertos servicios como guardería, comedor... pues parece lógico, como dice #9
HeilHynkel #21 HeilHynkel
#16

No sé si serás consciente de que por cada crío que se muere igual hay 50 abortos espontáneos, si no más.
#23 ombresaco *
#21 Sí, no recordaba la cifra, pero sí que me sorprendió mucho. Lo que no sé es si suelen ocurrir antes o después de la semana 21. Pero bueno, si se ve es una medida que da demasiado trabajo para los pocos beneficiados, pues se puede dar marcha atrás.

En todo caso, no es sumar y restar hijos, es entrar en categoría "familia numerosa" o no
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Voy a hacer de abogado del diablo que conozco algún caso.

¿qué ocurre con esas parejas que intentan tener críos y por los motivos que sea los pierden en el embarazo? Conozco a uno que ahora tienen un crío pero tuvieron como tres o cuatro abortos ¿les pones como famila numerosa y les recuerdas su problema familiar? Ya te adelanto que para esa gente no ha sido un trago agradable.
#11 ombresaco
#8 Creo que si los hijos no existen todos a la vez, no cuentan para familia numerosa
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#11

Es decir, vas sumando y restando hijos ...
OrialCon_Darkness #18 OrialCon_Darkness
#8 si los abortos sucedieron pasadas 21 semanas y lo solicitan, si. Otra cosa es ver cuánta gente quiere aprovechar la muerte del nonato para obtener beneficios.
ctrl_alt_del #7 ctrl_alt_del *
Y si cuentas los espermatozoides lo petas como familia numerosa
Kantinero #2 Kantinero *
Ayuso te quiere NO nacido o Muerto, vivo nunca, como los muñecos de los ventrílocuos , xD xD xD xD

Muerte Marca PP Total
Pointman #6 Pointman
No lo veo mal como forma de fomentar la natalidad. Pero estaría bien que también se preocupasen más de los que ya han nacido mejorando la disponibilidad y funcionamiento de los colegios y hospitales públicos, por ejemplo.

Políticas a favor de la conciliación también estarían bien, pero cosas más simples como una ciudad con más espacios verdes y parques infantiles tambien vale.
#12 lamonjamellada
#6 la mejor forma, la única forma, de fomentar realmente la natalidad es prohibir a las mujeres alfabetizarse y tener acceso a anticonceptivos.
El resto de medidas no sirven para nada, salvo lavaditas de cara.
#17 Albarkas
Es curioso lo del PP. Insisten en obligar a nacer y a la vez desatienden a los mayores para que mueran pronto.
loborojo #4 loborojo
¿Y cuando celebra el cumple el peque?
Pejeta #3 Pejeta *
Y podrán votar...las madres y padres peperos y Voxidianos podrán votar dos veces, una por ellos mismos y otra por su feto No nacidos pero vivido
