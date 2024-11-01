Ayuso presentó el libro de la abogada del juez Peinado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó el libro de la abogada del juez Juan Carlos Peinado, Guadalupe Sánchez, a su vez parte defensora de su novio, Alberto González Amador, y del rey Juan Carlos I en su querella contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por calumnias.
Ayuso relacionada con el Juez Peinado en un paso
Dios los cría y la mierda se junta
Que la judicatura no vea el desprestigio que todo esto les está provocando....
¿Soy el unico que piensa exactamente en cuantos libros van a vender q justifique todo el guateque? ¿En serio hay tanta peña interesada en 'Crónica de la degradación española' de Guadalupe Sánchez que compra el libro? El negocio editorial español debe estar mu arriba porque siempre en estos saraos politicos ves dispendios estupendos... Luego presentaciones de autores que son putos best sellers son bastante mas comedidos...
Curioso eh?