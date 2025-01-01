Ayuso y su novio han utilizado en sus viajes privados la sala de autoridades de Barajas, pagada con dinero público

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su novio, Alberto González Amador, han utilizado la sala de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en su viaje a Miami, destino que la pareja ha escogido como vacacional en un momento especialmente delicado además para el empresario en términos jurídicos.
Sin duda, puede acompañarse con quien quiera, pero los viajes privados en el ámbito privado cuando menos irregular y feo.
Extraído del artículo 432 bis del Código Penal del 22.