Ayuso y su novio han utilizado en sus viajes privados la sala de autoridades de Barajas, pagada con dinero público

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su novio, Alberto González Amador, han utilizado la sala de autoridades del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en su viaje a Miami, destino que la pareja ha escogido como vacacional en un momento especialmente delicado además para el empresario en términos jurídicos.

Kasterot #1 Kasterot
"Este periódico ha preguntado por ello a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la responsable de Sol, quien no lo ha negado. “La presidenta puede acompañarse de quien quiera (en sus viajes)”, se ha limitado a responder, sin hacer mención al aspecto troncal. Este medio de comunicación ha sabido que el enclave no solamente lo han empleado Ayuso y González Amador, sino también acompañantes."

Sin duda, puede acompañarse con quien quiera, pero los viajes privados en el ámbito privado cuando menos irregular y feo.
BiRDo #2 BiRDo
#1 Seguro que Peinado lo investiga, del mismo modo que ha descubierto que hay asesores en Moncloa que ayudan al día a día de la familia del presidente. O no, porque tampoco es que haya investigado esta situación desde el 78.
javibaz #7 javibaz
#1 a los dirigentes autonómicos no se les permite su utilización, mucho menos en traslados privados.
reivaj01 #4 reivaj01
Poco malversa pa lo guapa que es
Barney_77 #6 Barney_77
#4 ¿Podrías desarrollar un poco el tema de la malversación en este caso?
reivaj01 #8 reivaj01
#6 "La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años."

Extraído del artículo 432 bis del Código Penal del 22.
Shuquel #3 Shuquel
Y el glamour que le ha dado a la sala de autoridades?
#5 Emotivo
Se habla de regular el estado de la esposa del Presidente dentro del organigrama de la presidencia, pues también habría que regular la del novio de La Presidenta.
