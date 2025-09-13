Ayuso justifica de facto el fraude de su pareja por ser “alguien que triunfa, prospera, al que hay que perseguir a través de la Agencia Tributaria”

La presidenta de la Comunidad de Madrid nunca, hasta el pasado viernes, había justificado, figurativamente, la conducta de su pareja. Desde el comienzo, inventó lo que podríamos llamar “excusas absolutorias” dentro de lo que ha llamado una persecución de todas las instituciones del Estado para castigar a su pareja por su relación con ella, a quien el sanchismo intenta destruir. Es decir: Alberto González es un inocente que paga por la actividad política de la presidenta.
| etiquetas: ayuso , fraude , novio , triunfo , prosperidad , persecución
Ahí seguimos, buscando a M.Rajoy, creyéndonos que en lo de Montoro no había pasta para el PP, completamente seguros de que no hay nepotismo con el hermano de Sánchez, que lo de su mujer no huele mal y que en lo de Abalos y Cerdan no hay financiación ilegal. Y para rematar tenemos el novio defraudadores de Ayuso, menos mal que siempre tendremos de alternativa política al colega del narco........y luego que la culpa de la desafeccion la tiene el ciudadano que se queda en casa. En fin.