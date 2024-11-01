edición general
Ayuso intenta sofocar el incendio en la universidad con una subida del presupuesto tras años de recortes

El Gobierno regional se reunirá con los mandatorios el próximo lunes para intentar cerrar un acuerdo que mejore la financiación de los centros públicos; la presidenta comparece el próximo jueves para dar explicaciones sobre el cese del exconsejero Viciana

Tarod #1 Tarod
Ayuseameeee
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
#1 Ya te lo he dicho.
Pero dile a ella que no haga cosas noticiables, y saldrá menos por aquí.

Mientras siga haciendo cosas que merezcan ser contadas, se contarán.
Y quejarte aquí, de que lo que sea noticia se suba, es como ir al desierto a buscar una ferretería. Algo completamente inútil.

Y esta justo es buena para ella. Tras años de hacerlo mal (bajar presupuesto de educación pública), parece que lo va a subir y eso es algo positivo y digno de ser contado.
Kantinero #4 Kantinero
Esta mujer es pura maldad
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Este bicho y su partido pasarán a la historia como la peor plaga de la democracia.
reithor #6 reithor *
#5 el listón es Aznar. Que ni Mondo Duplantis lo salta. Nunca un ser tan pequeño albergó una mierda tan gorda ni puso un listón tan alto.
#2 Borgiano
Joder, qué titular más retorcido
