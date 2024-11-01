Ayuso intenta sofocar el incendio en la universidad con una subida del presupuesto tras años de recortes

El Gobierno regional se reunirá con los mandatorios el próximo lunes para intentar cerrar un acuerdo que mejore la financiación de los centros públicos; la presidenta comparece el próximo jueves para dar explicaciones sobre el cese del exconsejero Viciana
Pero dile a ella que no haga cosas noticiables, y saldrá menos por aquí.
Mientras siga haciendo cosas que merezcan ser contadas, se contarán.
Y quejarte aquí, de que lo que sea noticia se suba, es como ir al desierto a buscar una ferretería. Algo completamente inútil.
Y esta justo es buena para ella. Tras años de hacerlo mal (bajar presupuesto de educación pública), parece que lo va a subir y eso es algo positivo y digno de ser contado.