Ayuso insiste en celebrar los Juegos Olímpicos en Madrid después del fracaso de 78 millones de Ana Botella: “modelo Miami para las élites"

"Lo tenemos todo para los Juegos Olímpicos", decía Ayuso para asegurar que iban a “pelearlo”. “Lo sucedido con La Vuelta ha ayudado bastante poco, ha habido uniones de deportistas y federaciones internacionales que nos han dicho que el espíritu y la carta olímpica cayeron en pedazos el otro día”. "Es un paso más en el "modelo Miami” de la región. Un escalón más para convertir a Madrid en un parque temático para las élites, el turismo y los fondos de inversión, mientras expulsa a los vecinos de sus barrios" criticaron desde Más Madrid.

manuelpepito #3 manuelpepito
Para cualquiera del PP que este gobernando unos juegos olímpicos son los reyes magos de los sobres. Por eso todos lo intentan.
jonolulu #2 jonolulu
Que se tome un relaxing cup of café con leche in plaza mayor.

Y si no es suficiente que pida un malibú
Andreham #6 Andreham
Cuando el dinero para tus cosas lo ponen las provincias es muy fácil hacer eventos rimbombantes.
#1 perica_we
pues al final tienen la F1.....
veremos sobres de nuevo para las olimpiadas.
yoma #4 yoma
En todo caso será su amigo Almeida el que tendrá que lucharlo. Los Juegos se conceden a una ciudad no a una Comunidad Autónoma. :troll:
#5 Toponotomalasuerte
78 millones de ana botella??? Estamos de coña????
www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130905_olimpiadas_madrid_costo_yv

9800 millones, no 78 ni 100 ni 1000
Rorschach_ #9 Rorschach_
A ver cuando un camión con 30 toneladas de carga acierta y revienta a esta cucaracha.
#7 Jarod_mc
A ROBAR
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#7 Eso es lo que mejor se les da, desde hace decenios.
