Ayuso: “La inmigración hispana no es inmigración”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reavivado la controversia con una afirmación llamativa: que la inmigración procedente de países hispanohablantes “no es inmigración”. Esta declaración —hecha con ocasión de declaraciones sobre la política migratoria— no es la primera vez que Ayuso distingue entre distintos tipos de inmigración en función del origen cultural o lingüístico.
| etiquetas: ayuso , isabel , díaz , hispano
Seguro que este voto latino, no es.
Racista hasta entre los inmigrantes.
(recomiendo lectura de libros como Aventura equinoccial de Lopez de Aguirre)
Que se hagan un seguro privado para la siguiente pandemia, eso si que tengan cuidado con las medicinas contra el cancer que les dan
Sabe muy bien quién le vota.
Estes tienen dinero. Y además rezan al dios correcto.
se han significado claramente contra el régimen bolivariano? Esos no son inmigrantes, bienvenidos
que no lo han hecho? que se vayan a cuba ,no queremos sucios comunistas entre nosotros
Lo que hace el dinero.