Ayuso: “La inmigración hispana no es inmigración”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reavivado la controversia con una afirmación llamativa: que la inmigración procedente de países hispanohablantes “no es inmigración”. Esta declaración —hecha con ocasión de declaraciones sobre la política migratoria— no es la primera vez que Ayuso distingue entre distintos tipos de inmigración en función del origen cultural o lingüístico.