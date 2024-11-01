edición general
Ayuso: “La inmigración hispana no es inmigración”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reavivado la controversia con una afirmación llamativa: que la inmigración procedente de países hispanohablantes “no es inmigración”. Esta declaración —hecha con ocasión de declaraciones sobre la política migratoria— no es la primera vez que Ayuso distingue entre distintos tipos de inmigración en función del origen cultural o lingüístico.

Albarkas
Alguien quiere el voto latino...
12
lonnegan
#1 Depende, seguro que la mara 13 si que le parece inmigración xD xD
3
garnok
#13 esta es capaz de soltar algo como movimiento de liberación salvadoreño si con eso rasca 3 votos
1
makinavaja
#1 Más bien quiere la financiación de la oligarquía latinoamericana.... :-D :-D
2
calaña
#1 voto latino, para las masas, voto latino, para la igualdad de razas... Molotov.

Seguro que este voto latino, no es.
0
Verdaderofalso
#1 coooooorazon latino
0
#31 arreglenenlacemagico
#1 ya lo tiene, la mayoria de los hispanos son conservadores y con que escuche a que la palabra socialismo piensan en cuba y venezuela , esta perdido ese voto para la izquierda
0
candonga1
Traducción: moros no!!!

Racista hasta entre los inmigrantes.
10
Skiner
#6 Que no, es que resulta que tienen similitudes culturales los latinos para eso fuimos hace 500 años para evangelizar y llevar nuestra cultura, esquilmar sus riquezas, arrasar con sus civilizaciones y mancillar a sus mujeres :troll:
(recomiendo lectura de libros como Aventura equinoccial de Lopez de Aguirre)
0
obmultimedia
#6 es xenofobia por motivos religiosos.
1
lonnegan
#6 Es cinica hasta decir basta, fijo que llama machupichu a la hija de Rocio Jurado y no quiere saber nada de los buenos inmigrantes hispanos integrados en una mara xD La atontada esta solo piensa en argentos, uruguayos y chilenos blanquitos y en caraqueños riquitos. Xenófoba, aporófoba y tonta de los cojones.
2
JackNorte
Cuando eres xenofoba y lo especificas publicamente con autobombo, nos gustan estos inmigrantes.
Que se hagan un seguro privado para la siguiente pandemia, eso si que tengan cuidado con las medicinas contra el cancer que les dan xD
9
Alcalino
Sobre todo si son venezolanos mega ricos y/o evangelistas y/o del Yunque

Sabe muy bien quién le vota.
8
rekus
Little Caracas no se construye en un día. Estamos vendiendo Madrid pero no a unos panchitos de esos eh.

Estes tienen dinero. Y además rezan al dios correcto.
5
silvano.jorge
Intentado dividir a los inmigrantes para que los de "primera" se piensen que van a tener un trato mejor. Pero esta es una trumpista y el trato será el mismo.
3
Suleiman
La inmigración es lo que me sale a mí de las narices! Los venezolanos son buena gente, los negritos y los moros deben ser echados a patadas.... Pero los moros sucios, no los que nos venden petróleo, esos son buenos....
3
fofito
#3 y los venezolanos depende...
se han significado claramente contra el régimen bolivariano? Esos no son inmigrantes, bienvenidos
que no lo han hecho? que se vayan a cuba ,no queremos sucios comunistas entre nosotros
0
HeilHynkel
Es que esta los quiere españoles y muy españoles  media
2
Top_Banana
Las mejores xenófobas... ¡Las de Madrid!
1
doppel
Trump ha echado a algún inglés o escocés?
0
Skiner
#33 lo correcto habría sido a algún Británico o Irlandés :troll:
0
ombresaco
Como mucho habría que decir que es "otro tipo de inmigración"... Pero decir que no es inmigración es una tontería. Igual que hay inmigración interna, rural... pues inmigración de otros países hispanohablantes
1
Sacapuntas
#4 Pero es que en la sucia mente de Ayoso, la palabra "inmigración" tiene una alta carga peyorativa y por eso no quiere usarla, como "genocidio". Es el neolenguaje.
4
jonolulu
Los imbéciles no son imbéciles, son unicornios de colores
0
makinavaja
Los DDP, Mara Salvatrucha, Lating King, Mara 13,.... aprueban a Ayuso... :-D :-D :-D
0
colipan
Venezolanos del barrio salamanca go home!!!!
0
omega7767
se nota que ella tiene su ático bien acomodado y pagado por X ..... a la mayoría de los españoles tienen problema con el alquiler/hipoteca
0
dagda
Inmigrantes buenos solo los ricachones, y del resto mejor los panchitos que los moros o los chinos, que por lo menos los entendemos
0
yocaminoapata
Caldeando el ambiente entre inmigrantes xD
0
Andreham
Qué lejos quedan esos tiempos de los malvados Latin King y otros grupos.

Lo que hace el dinero.
0
pirat
Y los catalufos polacos
0
pirat
Vamos a pagar caro el virus evangelista que estos irresponsables nos están inoculando.
0
Spirito
La que no sabe definir un "genocidio" es quien sabe definir lo que es o no "inmigración".
0
gyllega
lo que me sorprende es que esto capte el voto latino, apesta a leguas el racismo en sus palabras y esta claro que a los latinos los "acepta" porque le conviene, no porque le gusten
0
bol
El mismísimo postulado que vox en las últimas elecciones…ultraderecha frutera. La falangita. La Muertes. La que busca vomo padre de sus hijos a un delincuente confeso, la que solo farfulla, la pinganilla, la trumpita nacional, etc.
0

