Ayuso incrementa el presupuesto para las universidades madrileñas un 41% hasta 2031

La presidenta ha anunciado una inversión de 14.800 millones de euros, aunque sólo el 83% procederá de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Esto se traduce, señala la presidenta, en un incremento gradual de la financiación anual hasta alcanzar un extra de 643 millones de euros al año en 2031.
1. Más de 2.500 millones de esa "inversión" son recursos que las propias universidades generan o que ya aportan ellas mismas (precios públicos, tasas, servicios). Presentar como "inversión propia" el dinero que los alumnos pagan en matrículas o lo que las universidades recaudan por su cuenta es... engañoso.
2. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece que la financiación debería… » ver todo el comentario