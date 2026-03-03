edición general
8 meneos
11 clics
Ayuso incrementa el presupuesto para las universidades madrileñas un 41% hasta 2031

Ayuso incrementa el presupuesto para las universidades madrileñas un 41% hasta 2031

La presidenta ha anunciado una inversión de 14.800 millones de euros, aunque sólo el 83% procederá de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Esto se traduce, señala la presidenta, en un incremento gradual de la financiación anual hasta alcanzar un extra de 643 millones de euros al año en 2031.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , educación , universidades públicas
7 1 0 K 92 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 92 actualidad
#3 JoseLuis80 *
Titular muy llamativo, sin lugar a dudas. Sin embargo, si rascas un poco:

1. Más de 2.500 millones de esa "inversión" son recursos que las propias universidades generan o que ya aportan ellas mismas (precios públicos, tasas, servicios). Presentar como "inversión propia" el dinero que los alumnos pagan en matrículas o lo que las universidades recaudan por su cuenta es... engañoso.

2. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece que la financiación debería…   » ver todo el comentario
2 K 33
pepel #1 pepel
Después de los recortes.
0 K 18
#5 davidvsgoliat
O para 2060 ya puestos
0 K 11
Paracelso #2 Paracelso
Vaya titular, "sólo el 83% procederá de los presupuestos de la Comunidad de Madrid", como si esto fuera poco. Recordemos que en estas Universidades 1/3 del alumnado no es de la Comunidad de Madrid, lo que le da esa amplia diversidad.
0 K 9
#4 JoseLuis80
#2 Sigue por debajo de lo que manda la ley, como ya he explicado en mi otro comentario.
0 K 12

menéame