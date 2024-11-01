edición general
10 meneos
231 clics
Ayuso habla de La Vuelta y lo que dice de Carlos Alcaraz va a traer cola en España durante la semana

Ayuso habla de La Vuelta y lo que dice de Carlos Alcaraz va a traer cola en España durante la semana

Isabel Díaz Ayuso ha estado en la mañana del lunes en el programa de Federico Jiménez Losantos en esRadio. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado contra el Gobierno de España por su papel en las protestas contra La Vuelta y ha mandado un mensaje de apoyo al pueblo judío.

| etiquetas: ayuso , con jimenez losantos , esradio , apoyo al pueblo judio
8 2 1 K 113 politica
8 comentarios
8 2 1 K 113 politica
#4 sarri *
#teahorrounclick
Por último, en este corte que ha compartido el citado medio, ha aludido a los deportistas y los artistas que no son "culpables" de lo que haga su Gobierno y ha añadido: "Si no por ejemplo Alcaraz no podría ir por el mundo. Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por tener este Gobierno".

Maldito seas Huffington por el peor "periodismo" posible
5 K 53
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Pero has entrado, eh, eh, eh!!! Conseguido // Redactor jefe
0 K 15
#7 sarri
#6 Soy el que salta sobre la granada para evitar muertes
0 K 9
#8 NireeN
#7 héroe sin capa.
0 K 6
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Ha dejado, además, un mensaje sobre Carlos Alcaraz que va a dar que hablar en redes sociales seguro.
1 K 28
meroespectador #3 meroespectador *
¿Cuándo vas a dimitir por la mordida y los pufos del delincuente acreditado con el que convives?. Cuando le metan en el trullo o le embarguen el dinero a ver si le da para pagar la pensión a su exmujer y sus tres hijos, ya verás cómo entonces te deja de parecer guapo y te apetece saltar a otro ático.

PD: ¿Cuánta pasta te has dejado en recursos públicos para defender a este tiparraco?.
2 K 26
Frantastic_R #2 Frantastic_R
El nivel de delirio de esta señora...
1 K 14
rob #5 rob
Alcaraz no podría ir por el mundo. Lo mismo que Sociedad Alkoholika, ya ves tú...
0 K 13

menéame