edición general
6 meneos
8 clics
Ayuso gastará más de 121.000 euros en un simulador en Sol para promocionar la Fórmula 1

Ayuso gastará más de 121.000 euros en un simulador en Sol para promocionar la Fórmula 1

La aportación económica de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de este evento se cifra en 121.000 euros. Al detalle, la memoria justificativa del contrato, sin publicidad, expone que la adjudicación ha recaído en la empresa Andtonic Studios, única licitadora en el proceso, que será la encargada de organizar y gestionar el patrocinio del evento.

| etiquetas: ayuso , fórmula 1 , simulador , contrato sin publicidad
5 1 0 K 101 Madriléame
6 comentarios
5 1 0 K 101 Madriléame
#2 tierramar
Ayuso se refiere a estO en cuanto a libertad: que aunque seas un trabajador con salario mínimo, familias inmigrantes y nacionales que no llegan a final de mes: la LIBERTAD es gastarse en adornos; publicidad politica, y fiestas como la Hispanidad, VIVA LA LIBERTAD AUNQUE NO PUEDAS PAGAR LAS FACTURAS!!.!
1 K 36
Connect #5 Connect
#2 La realidad es que las encuestas le siguen dando mayoría absoluta. La última de este mes de septiembre. Es alucinante, yo tampoco lo entiendo, pero puede que simplemente solo nos llegan las malas noticias de esta señora pero por otra parte esté haciendo una muy buena gestión.

Por que no se entiende que no solo esté por delante en las encuestas si no que además con mayoría absoluta.
0 K 17
reivaj01 #3 reivaj01
Poco gasta pa lo guapa que es.
0 K 15
javibaz #4 javibaz
Y eso que la carrera de Madrid todavía no es ni segura, depende de si a la FIA le gusta el circuito acabado.
0 K 13
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Menos mal que no se la ha ocurrido poner un simulador de toreo, aunque casi mejor cierro el buzón, no vaya a dar ideas.
0 K 12
#6 pirat
Sí que tiene dinero esta chica, no para de gastar en chorradas.
0 K 8

menéame