Ayuso gastará más de 121.000 euros en un simulador en Sol para promocionar la Fórmula 1

La aportación económica de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de este evento se cifra en 121.000 euros. Al detalle, la memoria justificativa del contrato, sin publicidad, expone que la adjudicación ha recaído en la empresa Andtonic Studios, única licitadora en el proceso, que será la encargada de organizar y gestionar el patrocinio del evento.
| etiquetas: ayuso , fórmula 1 , simulador , contrato sin publicidad
Por que no se entiende que no solo esté por delante en las encuestas si no que además con mayoría absoluta.