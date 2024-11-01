edición general
Ayuso elige la crueldad porque se sabe una inepta

En el año 2018 Isabel Díaz Ayuso posó sonriendo junto a un tanque Centurión expuesto por Israel en los Altos del Golán como muestra de la guerra en 1967 que le llevó a quedarse con territorio sirio. Su fotografía en territorio ocupado ilegalmente declarado por la resolución 242 de las Naciones Unidas luce similar a quienes se hacen fotos sonriendo en territorios de guerra o quienes se hacen selfies posando sexy en el campo de exterminio de Auschwitz o el monumento de memoria a las víctimas del Holocausto en Berlín. La misma banalidad, la misma

6 comentarios
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Pero un momento. La foto del tanque, ¿es de verdad? ¿No es un montaje, no es IA?
DDJ #3 DDJ
Cateta apoyada en un tanque
#4 sliana
esta a un juicio de llamarnos antisemitas
#5 pirat
Esta pedorra lo más que llega es a peinarse sola...
rutas #6 rutas
#5 Ni eso. Tienen que peinarla otros para asegurarse de que no se le ve el pinganillo.
RuiWang #1 RuiWang
Como dicen algunos por aquí, en este país la derecha controla los medios de comunicación

xD xD xD xD xD
