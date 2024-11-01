Ayuso elige la crueldad porque se sabe una inepta

En el año 2018 Isabel Díaz Ayuso posó sonriendo junto a un tanque Centurión expuesto por Israel en los Altos del Golán como muestra de la guerra en 1967 que le llevó a quedarse con territorio sirio. Su fotografía en territorio ocupado ilegalmente declarado por la resolución 242 de las Naciones Unidas luce similar a quienes se hacen fotos sonriendo en territorios de guerra o quienes se hacen selfies posando sexy en el campo de exterminio de Auschwitz o el monumento de memoria a las víctimas del Holocausto en Berlín. La misma banalidad, la misma