Ayuso dice que no conocía a González Amador cuando habría cometido el presunto fraude fiscal... pero no es verdad

La declaración del año 2020 se debió presentar en los 25 primeros días de julio de 2021. Momento en el que González Amador y Ayuso ya se conocían y habían salido en la portada de la revista. Un ejercicio, el de 2020, en el que el empresario se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros a través de supuestas facturas falsas. Lo que desmiente, a su vez, al PP nacional y a la propia Ayuso cuando dicen que esa relación no existía por entonces. Finalmente, el impuesto de sociedades de 2021 - también bajo sospecha - se presentó en 2022