Ayuso dice que no conocía a González Amador cuando habría cometido el presunto fraude fiscal... pero no es verdad

La declaración del año 2020 se debió presentar en los 25 primeros días de julio de 2021. Momento en el que González Amador y Ayuso ya se conocían y habían salido en la portada de la revista. Un ejercicio, el de 2020, en el que el empresario se habría ahorrado de forma irregular 155.000 euros a través de supuestas facturas falsas. Lo que desmiente, a su vez, al PP nacional y a la propia Ayuso cuando dicen que esa relación no existía por entonces. Finalmente, el impuesto de sociedades de 2021 - también bajo sospecha - se presentó en 2022

jonolulu #1 jonolulu
Ese novio del que usted me habla
4 K 86
Ferran #8 Ferran
#1  media
0 K 14
Cehona #2 Cehona
Don Juan, Don Juan, la puntita nada más, pues soy doncella.
1 K 36
fareway #3 fareway
Cuando la citen a declarar podrá demostrar sus palabras.
0 K 20
#6 Eukherio
#3 Yo apuesto por un Cifuentes: puro alzheimer hasta terminar la declaración.
0 K 8
joffer #4 joffer
No solo no es verdad, si no que es mentira
0 K 12
#7 poxemita
Ya sabéis, antes de emparejarse hay que revisarle las últimas declaraciones de hacienda, porque como estén en plazo de rectificación aún serías tú también culpable.
0 K 10

