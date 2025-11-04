Ayuso denuncia la instrumentalización de las víctimas de la dana para "seguir con la hoja de ruta de los Países Catalanes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar lo que considera la "instrumentalización" de la dana por parte del Gobierno, pero hoy ha dado un paso más. La ha vinculado con el intento de desalojar del PP del poder en la Comunidad Valenciana y, en último término, continuar con el pretendido proceso de construcción de los Países Catalanes.