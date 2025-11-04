Ayuso denuncia la instrumentalización de las víctimas de la dana para "seguir con la hoja de ruta de los Países Catalanes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar lo que considera la "instrumentalización" de la dana por parte del Gobierno, pero hoy ha dado un paso más. La ha vinculado con el intento de desalojar del PP del poder en la Comunidad Valenciana y, en último término, continuar con el pretendido proceso de construcción de los Países Catalanes.
| etiquetas: ayuso , dana , países catalanes
Que pida perdón por el retraso.
Para esta banda de organización de delin*******s que opera bajo el amparo de una bandera política las victimas, todas, son como el cochino; se aprovecha hasta el rabo si cuadra con sus objetivos de mantenerse en el poder ... de otra manera son enemigos públicos.
Ahora toca denunciar que cualquier queja que les afecte a ellos es "instrumentalización política".
Curiosamente la asociación de victimas de ETA que tienen literalmente a sueldo no les parece tan mal.