Ayuso denuncia la instrumentalización de las víctimas de la dana para "seguir con la hoja de ruta de los Países Catalanes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a denunciar lo que considera la "instrumentalización" de la dana por parte del Gobierno, pero hoy ha dado un paso más. La ha vinculado con el intento de desalojar del PP del poder en la Comunidad Valenciana y, en último término, continuar con el pretendido proceso de construcción de los Países Catalanes.

karakol
Esta pobre marioneta se ha quedado en los años setenta del siglo pasado.

es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Valencia

Que pida perdón por el retraso.
concentrado
#1 ¿Pedir perdón por el retraso? Hombre, por eso no se pide perdón, si es retrasada no es culpa suya :troll:
Un_señor_de_Cuenca
Está enferma
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
#2 O está enferma o es pura maldad, o ambas cosas.
FlautaDeCaña
Hay que ser retorcido y poco empático con las víctimas
XtrMnIO
Abajo el ayusismo y su intoxicación diaria.
covacho
Esta es la que pretendía cargarle los muertos de las residencias a Pablo Iglesias ¿no?
pepel
Ayuso es tonta del culo.
Kantinero
La Esteban ya le ha retirado el voto, esta quiere perder hasta el de su propia madre
reivaj01
Poco denuncia pa lo guapa que es
Destrozo
La Dana es ETA
ayatolah
En el artículo no hay imágenes del momento de la declaración, pero habló de instrumentalización mientras ella lo hacía instrumentalizando un atril de la CAM para hablar de sus cosas, un sitio que debería representar a todos los madrileños y no a sus asuntos o los de su partido.
oceanon3d
Pues si ...hay instrumentalización , el PP las trata de convertirlas en la culpables e la DANA.

Para esta banda de organización de delin*******s que opera bajo el amparo de una bandera política las victimas, todas, son como el cochino; se aprovecha hasta el rabo si cuadra con sus objetivos de mantenerse en el poder ... de otra manera son enemigos públicos.
Andreham
Los únicos que siguen un guion son los del PP.

Ahora toca denunciar que cualquier queja que les afecte a ellos es "instrumentalización política".

Curiosamente la asociación de victimas de ETA que tienen literalmente a sueldo no les parece tan mal.
