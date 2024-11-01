edición general
Ayuso defiende que es tarea de la justicia decir si hay genocidio en Gaza y censura que se use "un conflicto tan ajeno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que es tarea de los tribunales internacionales decidir si hay o no genocidio en Gaza y ha censurado que el Gobierno de España quiera utilizar "un conflicto tan ajeno y tan difícil". En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera meter al país en este debate para "no hablar de la corrupción de su entorno" que intenta "tapar con la bandera palestina".

sotillo
Tan ajeno como los ancianos sin sanidad privada que ordenó no fueran trasladados a hospitales
10
Estronciobarioyradio
#3 Lo normal en una psicópata, que le da igual todo menos lo suyo y su famiglia.
0 K 7
#4 galaicocatalán
Hay que ser Hija de la Gran Fruta para soltar semejante estupidez. Ojalá pague todo lo que está haciendo con creces...
5
Verdaderofalso
Porque esta la Corte Penal Internacional encaprichada de llevar a juicio a Netanyahu pero este esquiva los países como España o Italia en su vuelo a EEUU?

Tiene que gustarte mucho la fruta para decir tal estupidez
2
OCLuis
Por favor, que alguien le diga que, del mismo modo que no hace falta que un facultativo de la salud mental diga como es ella -porque es público y evidente-, tampoco hace falta que venga ningún juez a decirnos que masacrar a mujeres, niños y demás personal civil está mal.

¿Pero de dónde sacan, dónde buscan y dónde encuentran los partidos a sus candidatos?
Bueno, en este caso está más que claro: en el pipi-can.
1
Andreham
Vale, asesina hija de puta, ¿entonces por qué vas todos los putos días hablando de los menas, los comunistas, y lo de Perro Sanche?

¿Eso no depende de la justicia? ¿De eso sí puedes opinar, pedazo de hija de puta?
2
Triborato
Por lo que sea, a esta mujer lo que digan la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia no le valen. Tampoco la orden de arresto contra Netanyahu de la CPI.

Al final lo que esta gente en el poder consigue es deslegitimar a todos esos tribunales internacionales con los que se le llena la boca.
1
Khadgar
#7 A ver, Perro Sanxe ha dicho que hay genocidio en Gaza, así que ella va a decir que no hay genocidio en Gaza, es así de simple.
0 K 14
Antipalancas21
#8 Y Frigolin ni confirma ni desmiente, eso es el PP.
0 K 18
#12 cunaxa
#10 Lo que es del PP es hacerle propaganda a esta señora.
0 K 8
#11 cunaxa
¿ Ella no tiene ojos en la cara para juzgar por sí misma ?
0 K 8

