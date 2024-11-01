Ayuso defiende que es tarea de la justicia decir si hay genocidio en Gaza y censura que se use "un conflicto tan ajeno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que es tarea de los tribunales internacionales decidir si hay o no genocidio en Gaza y ha censurado que el Gobierno de España quiera utilizar "un conflicto tan ajeno y tan difícil". En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera meter al país en este debate para "no hablar de la corrupción de su entorno" que intenta "tapar con la bandera palestina".