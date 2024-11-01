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Ayuso da un paso más en su instrumentalización de las víctimas de ETA con un ciclo de charlas en los colegios mayores

Ayuso da un paso más en su instrumentalización de las víctimas de ETA con un ciclo de charlas en los colegios mayores

En la primera conferencia se comparó a la banda con el nazismo y hubo guiños a PP y Vox

| etiquetas: ayuso , eta , charlas , colegios , pp , vox
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8 comentarios
11 2 1 K 130 actualidad
#1 Quillotro
Cómo se adoctrina en los colegios de Catalu.... Ah, no. Perdón.
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#4 Otrebla8002
La Podredumbre Pepesuna intentando sacar provecho de los muertos. ETA es el único argumento que tienen.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Hombre no, también tienen como argumento el muy civilizado "se iban a morir igual" de Ayuso.
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#7 Otrebla8002
#5 jajajaja..... Toda la razón. Tienen 2 argumentos.
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Rogue #8 Rogue
Ayuso, Consuelo Ordoñez tiene un mensaje para ti...
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#2 DenisseJoel
¿Veis como la estrategia de las feministas y los indepes no era tan mala, fachuzos? Cuanto antes se adoctrine, mejor. :troll:
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reivaj01 #6 reivaj01
Pocos pasos da pa lo guapa que es
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#3 PerritaPiloto
El.mismo criterio que utilizan ellos Lara decir que el proyecto político de ETA sigue vivo se puede utilizar para justificar que el proyecto político de la dictadura franquista está vivo.

Me parece de un cansinismo total. Entiendo que familiares de algunas víctimas de ETA hayan profesionalizado su condición y den charlas sobre el tema, pero así no van a superar el duelo y además le hacen el juego al PP. ETA ya no existe.
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menéame