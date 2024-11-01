edición general
Ayuso carga contra el Gobierno por su política "sectaria" de vivienda y luego les pide colaboración

Ayuso carga contra el Gobierno por su política "sectaria" de vivienda y luego les pide colaboración

La líder madrileña pide que las administraciones "vayan a una" para resolver el problema de la vivienda y a la vez critica al Ejecutivo por "atacar" a la propiedad, generar "inseguridad jurídica" y los impuestos

13 3 0 K 113 actualidad
Shuquel #1 Shuquel
Soplar y sorber
#3 Albarkas
Oh sorpresa!!!
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Que bien se le da a Ayuso ponerse en evidencia, primero pone a parir al gobierno y luego pide ayuda.
LostWords #8 LostWords
#2 Juanma en andalucia hizo lo mismo. Exención del impuesto de Patrimonio y al poco lloros por que le falta ese dinero en los presupuestos y reclamar a Madrid mas dinero.
Y además luego si reciben ayudas para obras o actividades, borran / ocultan las referencias a su verdadero origen y se las hacen pasar como propias. Me recuerda a la universidad donde yo trabajaba y mi compañero ponía el nombre y en una ocasión presentó el trabajo sin mi con la excusa de que era solo para enseñarlo al profesor para que lo revisase y así ahorrarme perder tiempo. Lo que pienso de ese "compañero" de entonces es lo mismo que pienso de estos políticos de ahora.
#6 sliana
En su línea de bajar impuestos y pedir dinero al gobierno central
pitercio #4 pitercio *
Que tu neurona izquierda no sepa lo que hace tu neurona derecha.
comadrejo #5 comadrejo
El Perro de la horterana. :troll: :troll:
#7 IsraelEstadoGenocida
Relacionada:

www.meneame.net/story/ayuso-garantiza-grandes-fondos-inversion-no-limi

"Ayuso garantiza a grandes fondos de inversión que no limitará los precios de la vivienda en Madrid"
