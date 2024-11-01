·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5872
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
7200
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
5096
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
4406
clics
El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado
4774
clics
Las dos comidas secretas de Aznar con Mazón: “Tú no vas a dimitir. El PP no va a cargar con las muertes”
más votadas
724
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York [ENG]
707
"La fiscal Almudena Lastra es la principal responsable de que no se hayan investigado las residencias de Madrid"
416
Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó
392
Mamdani desafía a Trump: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, y desde esta noche, la gobierna un inmigrante”
479
Al menos 26 multimillonarios han gastado millones de dólares para intentar evitar que Mamdani se convierta en el próximo alcalde de Nueva York [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
17
clics
Ayuso carga contra el Gobierno por su política "sectaria" de vivienda y luego les pide colaboración
La líder madrileña pide que las administraciones "vayan a una" para resolver el problema de la vivienda y a la vez critica al Ejecutivo por "atacar" a la propiedad, generar "inseguridad jurídica" y los impuestos
|
etiquetas
:
ayuso
,
gobierno
13
3
0
K
113
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
0
K
113
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Shuquel
Soplar y sorber
4
K
55
#3
Albarkas
Oh sorpresa!!!
0
K
19
#2
Antipalancas21
Que bien se le da a Ayuso ponerse en evidencia, primero pone a parir al gobierno y luego pide ayuda.
0
K
16
#8
LostWords
#2
Juanma en andalucia hizo lo mismo. Exención del impuesto de Patrimonio y al poco lloros por que le falta ese dinero en los presupuestos y reclamar a Madrid mas dinero.
Y además luego si reciben ayudas para obras o actividades, borran / ocultan las referencias a su verdadero origen y se las hacen pasar como propias. Me recuerda a la universidad donde yo trabajaba y mi compañero ponía el nombre y en una ocasión presentó el trabajo sin mi con la excusa de que era solo para enseñarlo al profesor para que lo revisase y así ahorrarme perder tiempo. Lo que pienso de ese "compañero" de entonces es lo mismo que pienso de estos políticos de ahora.
0
K
7
#6
sliana
En su línea de bajar impuestos y pedir dinero al gobierno central
1
K
14
#4
pitercio
*
Que tu neurona izquierda no sepa lo que hace tu neurona derecha.
0
K
12
#5
comadrejo
El Perro de la horterana.
0
K
11
#7
IsraelEstadoGenocida
Relacionada:
www.meneame.net/story/ayuso-garantiza-grandes-fondos-inversion-no-limi
"Ayuso garantiza a grandes fondos de inversión que no limitará los precios de la vivienda en Madrid"
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y además luego si reciben ayudas para obras o actividades, borran / ocultan las referencias a su verdadero origen y se las hacen pasar como propias. Me recuerda a la universidad donde yo trabajaba y mi compañero ponía el nombre y en una ocasión presentó el trabajo sin mi con la excusa de que era solo para enseñarlo al profesor para que lo revisase y así ahorrarme perder tiempo. Lo que pienso de ese "compañero" de entonces es lo mismo que pienso de estos políticos de ahora.
www.meneame.net/story/ayuso-garantiza-grandes-fondos-inversion-no-limi
"Ayuso garantiza a grandes fondos de inversión que no limitará los precios de la vivienda en Madrid"