15
meneos
35
clics
Ayuso y Almeida riegan con subvenciones la productora de Pablo Isla
Fonte Films, la productora que puso en marcha el expresidente de Inditex a su salida de la multinacional, logra 40.000 euros de la Comunidad de Madrid y 85.000 del Ayuntamiento
|
etiquetas
:
subvenciones
,
pablo isla
,
ayuso
,
almeida
13
2
0
K
150
actualidad
4 comentarios
#2
Kantinero
Estos son los amantes de lo privado que consideran que los impuestos son un atraco.
Subvenciones públicas para sus negocios privados
5
K
81
#4
XtrMnIO
*
Pa los amiguetes.
0
K
12
#1
daniMate
Paguitas y chiringuitos de los buenos.
0
K
11
#3
Andreham
Tranqui, ya mismo vienen ciertos usuarios a cabrearse porque putos rojos dando paguitas a cineastas que luego sacan pelis de mierda.
0
K
8
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
