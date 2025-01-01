edición general
15 meneos
35 clics
Ayuso y Almeida riegan con subvenciones la productora de Pablo Isla

Ayuso y Almeida riegan con subvenciones la productora de Pablo Isla

Fonte Films, la productora que puso en marcha el expresidente de Inditex a su salida de la multinacional, logra 40.000 euros de la Comunidad de Madrid y 85.000 del Ayuntamiento

| etiquetas: subvenciones , pablo isla , ayuso , almeida
13 2 0 K 150 actualidad
4 comentarios
13 2 0 K 150 actualidad
Kantinero #2 Kantinero
Estos son los amantes de lo privado que consideran que los impuestos son un atraco.

Subvenciones públicas para sus negocios privados
5 K 81
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Pa los amiguetes.
0 K 12
#1 daniMate
Paguitas y chiringuitos de los buenos.
0 K 11
Andreham #3 Andreham
Tranqui, ya mismo vienen ciertos usuarios a cabrearse porque putos rojos dando paguitas a cineastas que luego sacan pelis de mierda.
0 K 8

menéame