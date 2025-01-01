edición general
Ayuso y Almeida esconden cuánto dinero cuesta a los madrileños el cierre de Príncipe Pío: “Estimamos que unos 25 millones”

El importe millonario de un servicio fantasma sin una alternativa digna para los pasajeros abandonados

4 comentarios
Ni lo saben ni les importa
Son fachas y ni puta idea de gestionar.
¡Caos autobusero!
Deberíamos hacer lo mismo, cada vez que llegue un autobús tarde poner #Caos_autobusero.
Pues serán entonces 250... que pagarán los pringaos de los madrileños, lo que viene siendo cerrar unos cuantos centros de salud.
