17
meneos
137
clics
Ayuso y Almeida esconden cuánto dinero cuesta a los madrileños el cierre de Príncipe Pío: “Estimamos que unos 25 millones”
El importe millonario de un servicio fantasma sin una alternativa digna para los pasajeros abandonados
etiquetas:
ayuso
almeida
príncipe pío
dinero público
14
3
0
K
180
actualidad
4 comentarios
#2
Imag0
Ni lo saben ni les importa
26
#1
canduteria
Son fachas y ni puta idea de gestionar.
19
#3
mcfgdbbn3
¡Caos autobusero!
Deberíamos hacer lo mismo, cada vez que llegue un autobús tarde poner
#Caos_autobusero
12
#4
XtrMnIO
Pues serán entonces 250... que pagarán los pringaos de los madrileños, lo que viene siendo cerrar unos cuantos centros de salud.
Deberíamos hacer lo mismo, cada vez que llegue un autobús tarde poner #Caos_autobusero.