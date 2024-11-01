Ayuso acusa a la izquierda de "impedir la labor de la justicia" en el juicio al fiscal general y Más Madrid le pide que no deje huir de España a su pareja

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado este jueves a las tres primeras jornadas del juicio contra el fiscal general del Estado acusando a la izquierda de “impedir la labor de la justicia”. “Solo están al insulto personal, borrar móviles, no me acuerdo, no me consta, siempre impidiendo la labor de la justicia”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo así alusión a los dirigentes del PSOE que han declarado como testigos en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo.