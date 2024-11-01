edición general
13 meneos
17 clics
Ayuso acusa a la izquierda de "impedir la labor de la justicia" en el juicio al fiscal general y Más Madrid le pide que no deje huir de España a su pareja

Ayuso acusa a la izquierda de "impedir la labor de la justicia" en el juicio al fiscal general y Más Madrid le pide que no deje huir de España a su pareja

Isabel Díaz Ayuso ha reaccionado este jueves a las tres primeras jornadas del juicio contra el fiscal general del Estado acusando a la izquierda de “impedir la labor de la justicia”. “Solo están al insulto personal, borrar móviles, no me acuerdo, no me consta, siempre impidiendo la labor de la justicia”, ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid haciendo así alusión a los dirigentes del PSOE que han declarado como testigos en el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

| etiquetas: ayuso , amador , corrupción , juicio , fiscal
10 3 1 K 112 actualidad
10 comentarios
10 3 1 K 112 actualidad
Comentarios destacados:    
fareway #6 fareway
#5 En eso estamos de acuerdo, Ayuso es una cacatúa de generosas dimensiones.
4 K 40
fareway #3 fareway
Otro pepero culpando al pájaro por dejarse disparar por la escopeta. Ayuso, tu pareja va pa'lante por corrupto.
2 K 25
Dene #7 Dene
Pues Albertito Quirones daba 2 opciones ... y si no le dejan huir.. esto casi se puede considerar una inducción al suicidio :troll:
Casi mejor si se acoje a la tercera vía (pagar sus impuestos, no defraudar, etc etc)
1 K 19
#1 Quillotro
¿Cuándo vuelve "El Club de la Comedia"?
1 K 13
reivaj01 #9 reivaj01
Poco acusa pa lo guapa que es
0 K 12
#10 Jodere
Que vigile bien a su pareja no vaya a ser que se suicide como dijo, saltando desde el ático donde viven.
0 K 10
Kmisetas #2 Kmisetas
Panfletada del el diario.es para variar.
4 K -36
fareway #4 fareway
#2 Repiten sus palabras, en todo caso, "panfletada" ayusera.
2 K 21
Kmisetas #5 Kmisetas
#4 Menudos loros estos panfletarios.
2 K -18
pepel #8 pepel
#2 Esa cosa que tú defiendes decía anteayer por enésima vez que "hay que dejar trabajar a la justicia".
1 K 23

menéame