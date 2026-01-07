Ayuso abandona la Casa Árabe tras las graves irregularidades detectadas durante la gestión de Irene Lozano

La Comunidad de Madrid ha decidido abandonar el Consorcio de Casa Árabe tras el informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona la gestión de la institución durante los ejercicios 2023 y 2024, coincidentes con el mandato de Irene Lozano, exdiputada socialista, al frente del organismo. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que la permanencia en el consorcio supone, en las actuales circunstancias, un riesgo financiero y jurídico incompatible con el interés general de la Comunidad de Madrid.