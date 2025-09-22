·
Los ayuntamientos franceses izan la bandera de Palestina a pesar de las amenazas del ministerio del Interior
El Gobierno había advertido de que castigaría con sanciones a los municipios que ondearán la bandera con el argumento de los principios de 'neutralidad del servicio público'
#1
cenutrios_unidos
Esto va de la dignidad del ser humano. No va de partidos. Se trata de ser sensible al asesinato de civiles inocentes y robarle sus tierras o no.
Si hacen eso con los palestinos, no os quepa duda que lo harán con vosotros.
0
K
12
