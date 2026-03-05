·
más visitadas
14446
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
6565
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
5738
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
7260
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
4097
clics
Irán atacó el edificio del Ministerio de Defensa israelí. Las consecuencias del ataque con misiles quedaron grabadas en video.(Ruso)
más votadas
519
Le Monde pone de relieve el servicio de pseudoperiodistas españoles a la extrema derecha: de Vito Quiles a Jiménez Losantos
378
Meloni rompe cinco días de silencio sobre el ataque a Irán y aclara: “No estamos en guerra y no queremos entrar”
651
La prensa internacional se fija en el discurso de Sánchez y deja un veredicto claro: "Se ha posicionado como el líder de la resistencia de izquierdas en Europa"
505
Un nuevo error del juez Peinado deja en el aire otro caso de supuestas irregularidades en un megaparque solar en Cáceres
424
Kanwal Sibal afirma que EE. UU. ignoró las sensibilidades de la India; IRIS Dena estaba indefensa y sin municiones
El Ayuntamiento de Valencia, ante el pronóstico de lluvia en varios días, aplaza el espectáculo pirotécnico
¿Por qué se suspende la "mascletà" si ahora es más habitual celebrarlas bajo la lluvia?, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y aunque la alerta sea solo naranja
etiquetas
:
valencia
,
lluvia
,
dana
,
tiempo
,
fallas
actualidad
#2
calde
Al menos hay un lado bueno, sólo hicieron falta 200 y pico muertos para que los partidos magufos asumieran la realidad meteorológica y la necesidad de hacerle caso a los protocolos y leyes sobre zonas inundables (ese papeleo innecesario e ineficiente del que tanto se suelen quejar...)
0
K
13
#1
NPCMeneaMePersigue
Insufrible el invierno en Valencia, todo el invierno lloviendo o viento huracanado, ahora marzo también
1
K
10
#3
Nouveau
1 ves a vivir en el desierto si te molesta el agua.
0
K
10
#4
molybdate
#3
Te falta una # y te sobra una s, pero el falso dilema lo has bordado
0
K
7
