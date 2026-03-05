edición general
El Ayuntamiento de Valencia, ante el pronóstico de lluvia en varios días, aplaza el espectáculo pirotécnico

¿Por qué se suspende la "mascletà" si ahora es más habitual celebrarlas bajo la lluvia?, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y aunque la alerta sea solo naranja

calde #2 calde
Al menos hay un lado bueno, sólo hicieron falta 200 y pico muertos para que los partidos magufos asumieran la realidad meteorológica y la necesidad de hacerle caso a los protocolos y leyes sobre zonas inundables (ese papeleo innecesario e ineficiente del que tanto se suelen quejar...)
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Insufrible el invierno en Valencia, todo el invierno lloviendo o viento huracanado, ahora marzo también
#3 Nouveau
1 ves a vivir en el desierto si te molesta el agua.
#4 molybdate
#3 Te falta una # y te sobra una s, pero el falso dilema lo has bordado xD
