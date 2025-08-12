·
El Ayuntamiento de Málaga (PP) amenaza con cerrar una caseta de la Feria por pintar "No guerra. No Otan"
El ayuntamiento de Málaga (PP) exige a Izquierda Unida que borre un mural pacifista y en contra de la guerra en su caseta de la feria
|
etiquetas
:
política
,
actualidad
,
málaga
,
andalucía
,
sociedad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Barriales
La banda de delincuencia organizada pepetarra, siempre del lado de los genocidas.
8
K
95
#9
Asimismov
*
#1
pero no les llames pepetarras cuando son peperos.
Ya habrá tiempo de asignarle una correcta imagen a lo peperos.
1
K
20
#18
thorpedo
#9
pepesunos
0
K
10
#17
thorpedo
#1
siempre al lado del sol que más calienta...
0
K
10
#3
Uvieu1926
Vaya vaya al PP le ofende el mural, de Izquierda Unida, pacifista que está en contra de la guerra.
4
K
56
#4
bibubibu
Sin embargo que se cante el hit del verano como ellos lo llaman (hijodeputa chanchez) no pasa nada.
PP asesinos.
3
K
35
#5
Uvieu1926
#4
el odio, la intolerancia y el insulto al diferente parece ser que es algo aceptable para la derecha española pero la apuesta por el pacifismo y la oposición a la guerra es algo intolerable para ellos
5
K
74
#2
Andreham
Pero saca un torero una bandera de España con el mensaje "Sánchez a prisión" o se ponen unos neandertales a gritar "puto Sánchez" y es la libertad del pueblo.
3
K
32
#6
sald64059
Su puta madre.
eso si molesta, pero que el real haya tomado al asalto por macro discotecas eso no. Que las casetas de toda la vida estén muriendo, y con ellas la feria de verdad, eso no importa.
Hijos de puta.
1
K
21
#8
Leon_Bocanegra
Y otra muestra más de la miseria moral de la derecha.
1
K
20
#10
Malinke
Entonces que pongan Si GUERRA Sí OTAN.
0
K
11
#13
jorgeesc
Los de la libertad carajo!
0
K
10
#14
Andreham
#12
Exacto, revisa la historia.
De momento parece que te quedaste en ese libro de Goebbels que explica el principio de transposicion. Sigue un poco mas adelante y vas a flipar.
0
K
8
#15
bartolin
#12
leéte un tebeo
0
K
7
#7
manolo_tenaza
*
Se la tendrían que cerrar pero no por el cartel, sino por las ideas que defienden
2
K
-7
#11
bartolin
#7
no hombre, que los fusilen....lástima que los españoles de verdad ahora son unas nenazas incapaces de echarse al monte ....
0
K
7
#12
manolo_tenaza
#11
Fusilar harían ellos si estuvieran en el poder. Revisa la historia
1
K
4
#16
Bhuvaya
#7
a ti habría que encerrarte, a ver lo rápido que lloras
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
