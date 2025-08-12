edición general
El Ayuntamiento de Málaga (PP) amenaza con cerrar una caseta de la Feria por pintar "No guerra. No Otan"

El Ayuntamiento de Málaga (PP) amenaza con cerrar una caseta de la Feria por pintar "No guerra. No Otan"  

El ayuntamiento de Málaga (PP) exige a Izquierda Unida que borre un mural pacifista y en contra de la guerra en su caseta de la feria

#1 Barriales
La banda de delincuencia organizada pepetarra, siempre del lado de los genocidas.
Asimismov #9 Asimismov *
#1 pero no les llames pepetarras cuando son peperos.
Ya habrá tiempo de asignarle una correcta imagen a lo peperos.
thorpedo #18 thorpedo
#9 pepesunos
thorpedo #17 thorpedo
#1 siempre al lado del sol que más calienta...
#3 Uvieu1926
Vaya vaya al PP le ofende el mural, de Izquierda Unida, pacifista que está en contra de la guerra.
#4 bibubibu
Sin embargo que se cante el hit del verano como ellos lo llaman (hijodeputa chanchez) no pasa nada.

PP asesinos.
#5 Uvieu1926
#4 el odio, la intolerancia y el insulto al diferente parece ser que es algo aceptable para la derecha española pero la apuesta por el pacifismo y la oposición a la guerra es algo intolerable para ellos
Andreham #2 Andreham
Pero saca un torero una bandera de España con el mensaje "Sánchez a prisión" o se ponen unos neandertales a gritar "puto Sánchez" y es la libertad del pueblo.
#6 sald64059
Su puta madre.
eso si molesta, pero que el real haya tomado al asalto por macro discotecas eso no. Que las casetas de toda la vida estén muriendo, y con ellas la feria de verdad, eso no importa.
Hijos de puta.
#8 Leon_Bocanegra
Y otra muestra más de la miseria moral de la derecha.
Malinke #10 Malinke
Entonces que pongan Si GUERRA Sí OTAN.
#13 jorgeesc
Los de la libertad carajo!
Andreham #14 Andreham
#12 Exacto, revisa la historia.

De momento parece que te quedaste en ese libro de Goebbels que explica el principio de transposicion. Sigue un poco mas adelante y vas a flipar.
#15 bartolin
#12 leéte un tebeo
#7 manolo_tenaza *
Se la tendrían que cerrar pero no por el cartel, sino por las ideas que defienden
#11 bartolin
#7 no hombre, que los fusilen....lástima que los españoles de verdad ahora son unas nenazas incapaces de echarse al monte ....
#12 manolo_tenaza
#11 Fusilar harían ellos si estuvieran en el poder. Revisa la historia
Bhuvaya #16 Bhuvaya
#7 a ti habría que encerrarte, a ver lo rápido que lloras xD xD xD
