El Ayuntamiento de Madrid lleva perdidas el 97% de las demandas por las multas de las ZBE

Los recursos contra las multas impuestas por el consistorio madrileño a cuenta de las ZBE suponen ya casi 600 sentencias contrarias. Y continúan multando. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a finales del pasado año, el ayuntamiento de la capital -que recurrió tal decisión- ha seguido multando desde entonces, aunque se está encontrando con que la gran mayoría de los recursos presentados por los conductores los acaba perdiendo.