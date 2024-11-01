edición general
El Ayuntamiento de Madrid lleva perdidas el 97% de las demandas por las multas de las ZBE

Los recursos contra las multas impuestas por el consistorio madrileño a cuenta de las ZBE suponen ya casi 600 sentencias contrarias. Y continúan multando. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) a finales del pasado año, el ayuntamiento de la capital -que recurrió tal decisión- ha seguido multando desde entonces, aunque se está encontrando con que la gran mayoría de los recursos presentados por los conductores los acaba perdiendo.

etiquetas: ayuntamiento , madrid , demandas , multas , zbe
