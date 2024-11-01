·
El Ayuntamiento de Madrid defiende el coste de los polémicos toldos de Sol: "Bajan la temperatura diez grados"
La oposición afea al Gobierno de Almeida que los tres contratos para instalar y mantener los parapetos alcancen ya los dos millones de euros
#8
roca
Estuve este fin de semana y han tirado el dinero, no tapa nada. Grandes gestores
2
K
28
#10
sliana
#8
eso será porque eres un rojo progre o algo así
0
K
7
#16
vicox
#10
rojo progre ahora, antes tenía un calor normal, pero me quedé rojo.
0
K
6
#2
vicus.
*
Los toldos puestos en la puerta del Sol de Madrid, dice el Ayuntamiento que baja la temperatura diez grados, si te pilla la sombra, y si no te mueres con los dos millones que cuestan ya, e increchendo...
1
K
23
#9
SeñorPresunciones
Diez grados sí, pero de CI al alcalde, su corporación y a sus votantes. Y ojo con lo de sus votantes, que alguno ya iba justo, a ver si al pasar cerca de los toldos se va a giñar encima.
0
K
12
#11
pitercio
Almierda no para de hacer el ridículo cada vez que tiene una ocasión, sobre todo cuando se gasta el dinero que no es suyo. Es un tipo lamentable que pronto se llevará a la historia a un vertedero, como aquel payaso de Rodríguez Sahagún.
0
K
12
#12
XXguiriXX
Haber estudiado.
0
K
12
#17
joffer
Diez leches. Bajo los árboles de está mucho más fresco, eso lo saben en todos los pueblos de España.
0
K
12
#1
Toponotomalasuerte
9.7 yo creo
0
K
11
#7
camvalf
Y sube mi cuenta bancaria unos cuantos dígitos, añado el alcalde
0
K
10
#4
xaxipiruli
¿y cuantos grados bajarían un urbanismo sostenible?
0
K
7
#13
Raúl63
"Si Ayuso tiene un doble-atico de lujo",¿yo porqué no lo voy a tener?.
0
K
7
#15
AlexGuevara
Tecnología punta
0
K
7
#3
Aas59
Si bajan 10 grados, nos tendrán que decir cómo, porque yo tengo toldos y quiero rebajar 10 grados tambien
0
K
7
#5
skaworld
#3
me da que no son Celsius
1
K
24
#6
mente_en_desarrollo
#3
#5
Habla del ángulo de incidencia.
2
K
34
#14
comadrejo
*
#5
Realmente trata
sobre
rebajar los grados de insolvecia
sobre
las cajas abecedarias del pp.
La mecanica charranistica del flujo de materia oscura incide directamente
sobre
estas cajas.
1
K
23
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
La mecanica charranistica del flujo de materia oscura incide directamente sobre estas cajas.