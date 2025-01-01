El Ayuntamiento cederá una parcela de Sanchinarro a una fundación que está vinculada al Opus Dei

el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida explicaba en su correspondiente memoria justificativa que el motivo de este concurso tenía que ver con la solicitud de estos terrenos por parte de la Fundación Vianorte-Laguna. Sorprendentemente, los técnicos del Ayuntamiento valoraron la parcela en 503.045,22 euros (apenas unos 33 euros por metro cuadrado).