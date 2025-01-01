edición general
El Ayuntamiento cederá una parcela de Sanchinarro a una fundación que está vinculada al Opus Dei

el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida explicaba en su correspondiente memoria justificativa que el motivo de este concurso tenía que ver con la solicitud de estos terrenos por parte de la Fundación Vianorte-Laguna. Sorprendentemente, los técnicos del Ayuntamiento valoraron la parcela en 503.045,22 euros (apenas unos 33 euros por metro cuadrado).

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Seguimos regalando a esgaya dinero público y terreno público a una iglesia que está perdiendo fieles a toda velocidad. En pocos años serán una secta insignificante multimillonaria que harán caja con todo lo que les hemos regalado.

PD.: otros casos de regalos a las iglesia por el ayuntamiento de Madrid se exponen en el articulo
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96
#1 "a esgaya" no lo había oído jamás en la vida, según Google es una expresión asturiana :professor:
Esteban_Rosador #4 Esteban_Rosador
#3 yo soy casi asturiano.
alfema #5 alfema
#3 por el suroeste de Galicia también es conocida, al menos a mi me suena de escucharla de pequeño, aunque hace años que no la escucho o leo.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Quiere ir al cielo el y garantizarse los estudios de su hijo en un colegio ultra religioso. xD
