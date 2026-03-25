El Ayuntamiento de Castejón de Monegros (Huesca) es multado por un "concurso de cabras" que eran agarradas y zarandeadas

El Gobierno de Aragón ha sancionado al Ayuntamiento de Castejón de Monegros (Huesca) por la celebración de un "concurso de cabras" en enero de 2025. La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) narra que los participantes hicieron desfilar a unas cabras por una especie de pasarela, agarrándolas por los cuernos y sometiéndolas a zarandeos, ya fuese por la cabeza o por sus grandes cencerros, "mientras que los animales oponían evidente resistencia... Vídeo del evento: www.dailymotion.com/video/x9hlmt8