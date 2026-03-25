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El Ayuntamiento de Castejón de Monegros (Huesca) es multado por un "concurso de cabras" que eran agarradas y zarandeadas

El Ayuntamiento de Castejón de Monegros (Huesca) es multado por un "concurso de cabras" que eran agarradas y zarandeadas

El Gobierno de Aragón ha sancionado al Ayuntamiento de Castejón de Monegros (Huesca) por la celebración de un "concurso de cabras" en enero de 2025. La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) narra que los participantes hicieron desfilar a unas cabras por una especie de pasarela, agarrándolas por los cuernos y sometiéndolas a zarandeos, ya fuese por la cabeza o por sus grandes cencerros, "mientras que los animales oponían evidente resistencia... Vídeo del evento: www.dailymotion.com/video/x9hlmt8

| etiquetas: castejón de monegros , concurso de cabras , zarandeo , agarradas , garrulada
5 2 0 K 79 Abuso_Animal
3 comentarios
5 2 0 K 79 Abuso_Animal
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la próxima vez lo hacen con toros bravos y reciben hasta subvenciones! cómo se les ocurre usar cabras en lugar de toros para maltratar animales?
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#3 BoosterFelix
El reino de españa es tan puntero en escoria genética infrahumana, que deberían darle un Nobel solo por eso, para que los proletarios vasallos españoles puedan enorgullecerse al menos de algún Nobel, y puedan transmitir ese orgullo a sus proles.
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MyNameIsEarl #2 MyNameIsEarl
Son sus costumbres, estos musul..... A no ostias, que es Huesca!! Muy bien y mucho bien. Que les quiten la multa!
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menéame