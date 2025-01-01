El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica de un concierto que no llegó a celebrarse

«Las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren ponen a bailar al público en el primer concierto de Abandoibarra de Aste Nagusia 2025». La noticia estuvo colgada en la web municipal hasta el domingo por la tarde pese a cancelarse el concierto el día anterior al no poderse montar el escenario. Las cantantes además de criticar el trato recibido por parte de los responsables del Consistorio, denunciando presiones del Ayuntamiento para mantenerse en silencio y no generar más polémica, han señalado que se han sentido «ninguneadas» en todo este...
| etiquetas: ayuntamiento de bilbao , crónica de un concierto
Pues igual es cierto y todo y resulta que las crónicas de otros conciertos se han generado sin molestarse en verlos, rellenándolos de frases huecas y que se pueden aprovechar desde para un concierto de Bad Bunny a otro de El Fary (que este último, igual tampoco se presenta)
Vamos, lo que viene a ser un tertuliano corriente, aplicado a la crónica musical.
Si nos mienten en esta tonteria, lo que estaran haciendo con otras cosas mas serias.
Hace unos años tambien salio una noticia que en un documento de un pliego aparecio en los metadatos el nombre de la empresa a la que curiosamente luego se le adjudico el contrato.
Nada nuevo bajo el PNV