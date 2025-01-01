edición general
El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica de un concierto que no llegó a celebrarse

El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica de un concierto que no llegó a celebrarse

«Las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren ponen a bailar al público en el primer concierto de Abandoibarra de Aste Nagusia 2025». La noticia estuvo colgada en la web municipal hasta el domingo por la tarde pese a cancelarse el concierto el día anterior al no poderse montar el escenario. Las cantantes además de criticar el trato recibido por parte de los responsables del Consistorio, denunciando presiones del Ayuntamiento para mantenerse en silencio y no generar más polémica, han señalado que se han sentido «ninguneadas» en todo este...

Veelicus #3 Veelicus
Lo mejor de todo es que se excusan diciendo que es un error del sistema... asi que resulta que el sistema genera cronicas de conciertos que no han ocurrido de manera autonoma... la IA en Bilbao esta a otro nivel por lo que se ve.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Pues igual es cierto y todo y resulta que las crónicas de otros conciertos se han generado sin molestarse en verlos, rellenándolos de frases huecas y que se pueden aprovechar desde para un concierto de Bad Bunny a otro de El Fary (que este último, igual tampoco se presenta)

Vamos, lo que viene a ser un tertuliano corriente, aplicado a la crónica musical.
Veelicus #6 Veelicus
#4 A mi lo que me preocupa es que no haya dimitido nadie, y es que podemos pensar que es una tonteria, pero lo cierto es que la web del Ayuntamiento de Bilbao ha mentido, y eso es lo grave, ha mentido y nadie asume ninguna responsabilidad.
Si nos mienten en esta tonteria, lo que estaran haciendo con otras cosas mas serias.
Hace unos años tambien salio una noticia que en un documento de un pliego aparecio en los metadatos el nombre de la empresa a la que curiosamente luego se le adjudico el contrato.
Nada nuevo bajo el PNV
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues *
#3 Los periódicos suelen/solían tener esquelas pre-redactadas ya listas para su publicación de ciertos personajes famosos con muchas papeletas de palmar. Esto sería algo parecido.
Veelicus #7 Veelicus
#5 Si, pero no deja de ser mentir a la ciudadania, y eso es motivo de dimision.
Dene #8 Dene
#3 igual tienen subcontratado el tema con el correo ..esos también son muy de inventar noticias
javibaz #1 javibaz
Políticos politiqueando.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
La crónica de nuestro concierto ha sido muy exagerada.
