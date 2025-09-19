edición general
El Ayuntamiento de Barcelona pide a sus trabajadores acoger voluntariamente jóvenes inmigrantes o extutelados

El Ayuntamiento de Barcelona insta a sus trabajadores a que acojan de forma temporal, durante nueve meses, a jóvenes migrantes.

#9 Hollywoodlandia
#7 debería ser así. Si fuera un niño francés ya estaría con sus padres a las 2 horas
#3 Narmer
Tener que depender de la solidaridad de la gente para que se puedan integrar estos chicos para mí es un fallo del estado de bienestar. Precisamente pagamos impuestos para crear una red de seguridad y que no se caiga en la exclusión social.

Que esto pase en EEUU, que es un “cada palo que aguante su vela”, aún; pero que esto pase en un país desarrollado europeo es un síntoma grave de que el sistema no está siendo bien gestionado.
#5 Hollywoodlandia
#3 llamame loco. Pero no se podría devolver a sus padres? No se, llamar a la embajada de Marruecos en España y contactar con sus familiares
#7 powernergia
#5 Joder que fácil es, a ver si alguien lee tu comentario y asunto solucionado.
#12 Gadfly
#5 loco!!¡!
#15 Narmer
#5 O se pueden controlar más las fronteras, se les puede devolver desde el punto en el que se les recoge sin llegar a traerlos a la península y un largo etcétera. Si, por hacer, se pueden hacer muchas cosas.
#11 Gadfly
#3 que el sistema no está bien gestionado? No! No puede ser!
#1 Feindesland
Si es voluntariamente, no veo el problema, ¿no?
#2 antesdarle
#1 problema ninguno, espero que Collboni de ejemplo
#4 Narmer
#2 Sí, es lo típico de “si te parece bien la inmigración ilegal, acógelos en tu casa”. Ahora veremos cómo reaccionan los políticos que tienen posibles, ya que son los que tienen dar ejemplo. No esperarán que los trabajadores peor pagados sean los que asuman esa carga extra.
#8 Feindesland
#4 Eso de dar ejmplo y tal suena un poco a consigna religiosa, ¿no?
#14 Narmer
#8 Dar ejemplo es lo correcto cuando pides un gran esfuerzo o sacrificio.

Por ejemplo, si nos meten en una guerra, que los dirigentes pongan a sus hijos en primera línea de batalla sería una buena forma de animar a otros a hacer lo mismo.
#10 asola33
Si hay uno solo que acoja a alguien, que nos lo digan. Y ya, de paso, que lo investiguen.
#13 Narmer
#10 Dan incentivo económico. Hay gente en Reino Unido que hace años vivía de ser “foster parents”, ya que el Gobierno soltaba una cantidad importante de dinero.

No te extrañe que precisamente sean los trabajadores con menos sueldo los que se animen para arreglarles algo la nómina. Al final, donde comen 4, comen 5 por una cantidad mínima más.
#6 Esfingo
El chiste se cuenta solo.
