El Ayuntamiento de Almeida solo apunta a un colegio público al programa de 300 centros de la región que abrirán sus patios por las tardes

“Tenemos que ver cómo funciona este programa que es novedoso”, aclara un portavoz. Sin embargo, la iniciativa no es nueva, y menos en este colegio de Carabanchel, donde ya se abrían los patios fuera del horario lectivo. “Qué poca vergüenza tiene Almeida. Lleva años vendiéndonos sus políticas de conciliación, pero por una vez que hay una verdadera oportunidad, un programa que es el de Patios Abiertos, él ha decidido renunciar y no pedir las ayudas económicas para poder abrir los coles por las tardes”, se queja Lucía Lois.

3 comentarios
pepel #2 pepel
Es que no tenemos más eventuales, están todos en la privada.
Feindesland #1 Feindesland
A lo mejor si preguntamos a los sindicatos de la pública nos enteramos del motivo.

Propongo.
#3 Zamarro
#1 Pues tienes razon, Los trabajadores que ya estan contratados hacen todas sus horas laborales por las mañanas y medio dia. No van a trabajar de gratis por las tardes. Para eso seria necesario contratar mas personal, y siendo un colegio publico, pues no lo van a hacer.
