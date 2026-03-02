edición general
Aviones militares americanos continúan aterrizando en las Azores (eng)

La base aérea de Lajes, en la isla Terceira en las Azores, ha mantenido un intenso movimiento de aeronaves estadounidenses, principalmente aviones de reabastecimiento, desde que Estados Unidos...

Las Azores tienen tradición en albergar tramas bélicas. Supongo que ya a futuro habrá países que estacionen allí una célula durmiente espía o terrorista.
Habría que ver qué pasaría si Portugal pidiese a los EU que le dejase entrar con material bélico a su territorio, aunque fuera de paso.
