edición general
3 meneos
29 clics
Avión de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU, hay varios heridos; esto se sabe

Avión de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU, hay varios heridos; esto se sabe

De acuerdo con medios internacionales, el avión involucrado es un Airbus A320fue desviado a Tampa alrededor de las dos de la tarde (tiempo de México), tras detectarse irregularidades en el sistema de control de la aeronave. El incidente provocó lesiones en varios pasajeros, aunque hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de heridos.

| etiquetas: jetblue , incidente , heridos , aterrizaje de emergencia
3 0 0 K 86 Avionéame
1 comentarios
3 0 0 K 86 Avionéame
jadcarpan #1 jadcarpan
Que berre en México de usar EU para Estados Unidos en vez de EE.UU.
Más de una vez tengo que leer solo para confirmar que no he leido mal y es la Union Europea (EU en inglés)
0 K 6

menéame