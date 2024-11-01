Un avión de combate se estrella cerca del aeropuerto Trona en San Bernardino; [ENG]

Según informes, un avión de combate se estrelló el miércoles cerca del aeropuerto de Trona, en el condado de San Bernardino, California. El Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino señaló que «los recursos de la estación 57 respondieron a una emergencia aérea». Añadieron que el incidente tuvo lugar cerca de la frontera entre los condados de San Bernardino e Inyo. Informes no confirmados en las redes sociales afirmaban que se trataba de un F-16C Fighting Falcon de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.