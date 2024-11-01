edición general
La aventura fallida de Alquiler Seguro en Miami: cinco sociedades vendidas por un euro y dos fundadores despedidos tras una agria disputa

El expresidente, Gustavo Rossi, y el ex consejero delegado, Eduardo Fresno, fueron destituidos en 2022, un año antes de vender sus acciones al fondo Aurica Capital.

5 comentarios
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Con lo que manga en España tiene bastante para cubrir esas perdidas.
#2 vGeeSiz
es que alquilar en USA ya es seguro

No como aqui, que te pueden no pagar durante meses y te lo comes con patatas
Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante
#2 El problema de estas plataformas es que lo que es seguro es que al inquilino le van a sacar hasta el último euro, sea o no buen pagador.
#4 vGeeSiz
#3 si, gracias a la inseguridad jurídica que crean las leyes tenemos, se crean negocios filo-fraudulentos como alquiler seguro o desokupa
#5 Martillo_de_Herejes
Que se jodan... Estos sí que son unos putos sinvergüenzas ladrones.
