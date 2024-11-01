·
10
meneos
27
clics
La aventura fallida de Alquiler Seguro en Miami: cinco sociedades vendidas por un euro y dos fundadores despedidos tras una agria disputa
El expresidente, Gustavo Rossi, y el ex consejero delegado, Eduardo Fresno, fueron destituidos en 2022, un año antes de vender sus acciones al fondo Aurica Capital.
|
etiquetas
:
vivienda
,
alquiler
,
empresas
,
ladrillo
8
2
0
K
110
actualidad
5 comentarios
8
2
0
K
110
actualidad
relacionadas
#1
Antipalancas21
Con lo que manga en España tiene bastante para cubrir esas perdidas.
2
K
43
#2
vGeeSiz
es que alquilar en USA ya es seguro
No como aqui, que te pueden no pagar durante meses y te lo comes con patatas
0
K
10
#3
Tertuliano_equidistante
#2
El problema de estas plataformas es que lo que es seguro es que al inquilino le van a sacar hasta el último euro, sea o no buen pagador.
1
K
30
#4
vGeeSiz
#3
si, gracias a la inseguridad jurídica que crean las leyes tenemos, se crean negocios filo-fraudulentos como alquiler seguro o desokupa
0
K
10
#5
Martillo_de_Herejes
Que se jodan... Estos sí que son unos putos sinvergüenzas ladrones.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
No como aqui, que te pueden no pagar durante meses y te lo comes con patatas