Avelina Bellostas, nueva presidenta de CEOE-CEPYME Huesca: "Pedimos medidas que atraigan población para que las empresas se puedan desarrollar"

La nueva presidenta de CEOE-CEPYME Huesca ha resaltado la falta de trabajadores como problema del tejido empresarial y su voluntad de seguir trabajando con diálogo y unión

Herumel #1 Herumel
Bienvenidos al club de media CYL, CLM y Extremadura al completo, darle un toque a Teruel también.
ipanies #2 ipanies
Mientras PP y Vox se pelean por ver quién va a "echar más ilegales" y protestan por la regularización de 500.000 trabajadores, sus amos, la patronal, se quejan de falta de mano de obra.
Todo aquel que vote a los fachas o a la organización delictiva que sepa que no se va a echar a nadie ni van a limitar nada.
#3 luzer *
#2 Si, pero tienes que entender que para los fachapobres la solución tampoco es la izquierda. El rollo de "vienen a hacer los trabajos que los españoles no quieren hacer" es falso de toda falsedad. Yo trabajo en fabricas, almacenes de logística, he trabajado en el campo, en hostelería y reparto y ya te digo que no es así. Con el tiempo el porcentaje de compañeros de fuera ha ido aumentando de forma brutal y a la vez tengo infinidad de compañeros que poco a poco han sido desplazados…   » ver todo el comentario
ipanies #4 ipanies
#3 El PxxE no es izquierda, es la derecha moderada homologable a los democristianos alemanes.
#5 luzer *
#4 Pero si cuanto más a la izquierda más millones quieren meter, que me estas contando. Es evidente que un empresario va a coger el trabajador más barato, más joven, más fuerte y que menos se queje.
#7 kkculopis
#3 como si los informáticos indios no estuvieran ya
#8 luzer
#7 he dicho 2 millones, inmigrantes de origen hay 50.000 y dudo que todos sean informaticos.
loborojo #6 loborojo *
Al final va a ser verdad que la riqueza la crean los trabajadores, que cosas.
