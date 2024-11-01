Avanza consulta previa de la Política Nacional de Pueblos Indígenas: organizaciones culminan evaluación y se preparan para el diálogo

80 representantes de ocho organizaciones indígenas nacionales revisaron la propuesta y eligieron a sus delegados para la etapa de diálogo. En un paso decisivo hacia la aprobación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas u Originarios al 2040 (PNPI), el Ministerio de Cultura y líderes de ocho organizaciones indígenas de alcance nacional culminaron la etapa de evaluación interna del documento y se preparan para el diálogo. Esta política busca beneficiar a cerca de seis millones de peruanos que se autoidentifican como parte de alguno de los 5