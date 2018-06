Los Avant son una ruina: solo una de las 12 líneas cubre la subvención que recibe

Por imperativo de la Unión Europea, el AVE no puede recibir ninguna subvención. Pero el AVE es una marca comercial -no un tipo de tren- que circula en trayectos de Larga Distancia, por lo que lo más preciso sería decir que el AVE en España no está subvencionado, pero la alta velocidad sí. ¿Qué tipo de alta velocidad? Hablamos del Avant o, dicho de otra manera, un servicio de Media Distancia y de alta velocidad, que cubre distancias de un máximo de 200 kilómetros y que supone un chorreo de pérdidas para Renfe Operadora desde su inauguración.