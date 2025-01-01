edición general
Un avance tecnológico pone a China muy por delante de EEUU en el desarrollo de la IA

Un ordenador neuromórfico, desarrollado por la Universidad de Zhejiang, supera a modelos anteriores y a sistemas estadounidenses en número de neuronas artificiales. Destaca por su eficiencia energética, consumiendo mucho menos que los superordenadores convencionales.

Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
Pero ¿A alguien le extraña ya esto? Mientras que China apoya y subvenciona la investigación en su red de universidades públicas, en occidente (y en especial en USA) se están cargando el sistema público de educación, a golpe de privatización y convertirlo en un simple negocio para que ganen dinero las élites.

Hace poco salió el famoso Ránking de Shanghái de las mejores universidades del mundo, la mayoría americanas, lo cual me parece bastante engañoso, o está basado en criterios erróneos o coge cifras desfasadas (de hace 2-3 años). Para mí es evidente que Asia en general, y China en particular, están ganando la carrera científica.
DarthMatter #1 DarthMatter
Sólo con que destaque en eficiencia energética ya es un gran avance.
#2 Einwanderer
Espera que ahora van a venir los lumbreras a explicar por qué la computación neuromórfica jamás será inteligencia.
Alucinante lo de los 2 kW...
