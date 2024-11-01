Autorizadas las expropiaciones para que Atalaya explote la mina 'Masa Valverde'

El proyecto, una vez dado el visto bueno, permitirá ampliar la vida útil de la mina de Riotinto. La empresa quiere aumentar su capacidad de acción con esta ampliación, después de que en el segundo trimestre de 2025, último balance publicado, alcanzara una producción de 13.175 toneladas de cobre, lo que supone un incremento del 13,7 % respecto a las 11.583 toneladas del mismo periodo de 2024, debido a una mejor calidad del mineral. La planta trató cuatro millones de toneladas de mineral, una cifra similar a la del año anterior