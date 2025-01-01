edición general
7 meneos
16 clics
El autor del tiroteo de los CDC culpó a las vacunas COVID-19 de problemas de salud mental, según las autoridades (Eng)

El autor del tiroteo de los CDC culpó a las vacunas COVID-19 de problemas de salud mental, según las autoridades (Eng)

Patrick Joseph White, de 30 años, mató a un agente de policía cuando abrió fuego el viernes contra la agencia sanitaria estadounidense

| etiquetas: patrick joseph white , cdc , vacuna , coronavirus , covid-19 , tiroteo , eeuu
6 1 0 K 81 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 81 actualidad
#1 diablos_maiq
Muro de pago
0 K 11

menéame