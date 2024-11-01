La automatización y la tecnología avanzada están transformando el panorama laboral

En las últimas décadas, la automatización y la tecnología avanzada han dejado de ser conceptos futuristas para convertirse en realidades cotidianas que están redefiniendo el mundo del trabajo. La incorporación de inteligencia artificial, robótica, análisis de datos y sistemas digitales avanzados está modificando la forma en que las empresas operan, los trabajadores desempeñan sus funciones y los mercados laborales evolucionan a nivel global. El avance de la automatización en el trabajo La automatización consiste en el uso de tecnologías para